Узбекистан сталкивается с серьезными трудностями при отправлении независимого правосудия, заявил эксперт ООН по правам человека, специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян. Предварительные выводы своего визита в страну он представил 25 сентября на заседании Международного пресс-клуба.

В начале выступления спецдокладчик отметил, что в Узбекистане были предприняты «важные шаги по демонтажу авторитарной и централистской структуры, которая раньше серьезно подрывала независимость суда, деятельность адвокатов и верховенство закона».

«Важно отметить, что этот процесс является продолжительным и что должны быть предприняты дальнейшие улучшения. Я также чувствовал открытость для критики и приветствую такой подход», — сказал Диего Гарсия-Саян.

Однако, по мнению эксперта, существенные угрозы в отношении независимости судебной власти и верховенства права сохраняются.

«Мы получаем определенные комментарии и сообщения и опасения, которые я на этом этапе назвал бы фактом, что государственные службы безопасности имеют в обществе в целом влияние сильнее, чем институты, включая судебную систему, — сказал эксперт ООН. — Этот контекст, безусловно, имеет историческое объяснение, когда судебные органы годами и даже десятилетиями работали в таких условиях, и важно учитывать эту инерцию и решать [проблему], потому что это не изменится само собой».

Спецдокладчик также выразил обеспокоенность «широкими полномочиями, которые прокуроры сохраняют в ходе уголовного судопроизводства и которые ограничивают независимость судьи в решении дела самостоятельно».

«Рост влияния прокуратуры создал климат, в котором судьи, как нам рассказали многие свидетели и юристы, стали чем-то вроде копировального офиса для уже подготовленных прокурорами решений», — сказал Диего Гарсия-Саян.

Он тут же признал: сейчас ситуация начинает меняться. «В любом случае рекомендуется пересмотреть общие и очень широкие функции, которыми обладают прокуроры. Часть этой работы уже проведена, но ее нужно продолжать. Стратегия должна в конечном итоге ограничить функции прокуратуры в ее роли в уголовном процессе и уголовном расследовании», — высказал мнение эксперт ООН.

Спецдокладчик считает, что судебная система в целом должна иметь более четкую направленность на права человека: «Такой подход должен не только занимать центральное место в подготовке судей, но в Конституцию должно быть включено положение, признающее, что международные нормы и стандарты имеют приоритет, в случае противоречия, над законами и другими нормативными актами, принятыми национальными органами».

Эксперт ООН по правам человека сообщил, что получил некоторые жалобы от адвокатов, которые говорят о сложностях доступа к своим подзащитным, особенно в местах заключения.

«Нас заверили, что этого не происходит. Но есть и другая версия. Как бы то ни было, важно установить четкие правила и даже уголовную ответственность для властей любого уровня за недопуск или препятствование доступу адвоката к подзащитному в тюрьме или в заключении. Это должно быть гарантировано независимо от того, какое преступление совершено», — подчеркнул спецдокладчик.

Он отметил, что в Узбекистане налицо и ряд позитивных шагов по усилению судебной власти, включая увеличение числа оправдательных приговоров в последние годы, создание Высшего судейского совета и Высшей школы судей, а также постепенное создание электронных процедур, направленных на повышение прозрачности и облегчение доступа к правосудию.

«Увеличение числа оправдательных приговоров в уголовном процессе свидетельствует о постепенном отходе от системы, в которой самостоятельность судей ограничивалась послушным одобрением решения прокурора», — сказал Диего Гарсия-Саян.

В 2016 году было зарегистрировано только 6 оправдательных приговоров, однако уже в 2017 это число возросло до 263, а в 2018 году — до 867. До настоящего времени за первые девять месяцев 2019 года было оправдано более 500 человек.

Эксперт ООН отметил, что в Узбекистане сравнительно немного адвокатов.

«В столице моей страны (Перу — ред.) 80 тысяч адвокатов. В Узбекистане их 4000. Адвокаты нужны, чтобы решат конфликты, защищать граждан, устанавливать правила в обществе, где всегда есть противоречия и конфликты, — сказал он. — Нужно больше юридических школ. Это не только вопрос частных инвестиций, правительство может установить правила и продвигать юршколы».

Диего Гарсия-Саян также подчеркнул необходимость организаций, объединяющих юристов, независимость которых нужно усилить. «Палата адвокатов не нуждается в наших советах. Их полномочия и другие вопросы должны решаться самими юристами без вмешательства правительства», — считает он.

«Узбекистан также должен принять меры для усиления и расширения участия гражданского общества в процессе отправления правосудия, например, посредством участия в Высшем судейском совете. Было бы целесообразно, чтобы судьи играли активную роль в подборе членов своего ранга для участия в совете», — сказал Гарсия-Саян.

Специальный докладчик представит всеобъемлющий доклад, содержащий его выводы и рекомендации, Совету по правам человека в Женеве в июне 2020 года.

Визит докладчика ООН продолжался с 19 по 25 сентября. Он провел встречи в Министерстве юстиции, Генеральной прокуратуре, а также был принят президентом Узбекистана. Гарсия-Саян. назвал встречу с президентом «очень конструктивной».