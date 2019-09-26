По поручению премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды разработал и опубликовал для общественного обсуждения проект постановления правительства «О дополнительных мерах по сохранению деревьев и кустарников вне государственного лесного фонда».

Документ направлен на сохранение биологического и ландшафтного разнообразия при осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение соблюдения требований по озеленению и иному обращению с объектами растительного мира в населенных пунктах, обеспечение благоприятной для граждан среды обитания, а также совершенствование порядка пользования объектами растительного мира и предотвращение незаконной рубки деревьев и кустарников вне государственного лесного фонда, т. е. вне лесов.

Принятие постановления должно свести к минимуму случаи вырубки деревьев и кустарников вне государственного лесного фонда и способствовать сохранению действующих зеленых насаждений в населенных пунктах. Документ предусматривает введение ограничений на предоставление земельных участков, где произрастают зеленые насаждения, порядка вырубки деревьев и кустарников вне государственного лесного фонда, определение исключительных случаев вырубки деревьев, установление порядка осуществления компенсационных посадок, а также ужесточение ответственности за незаконную вырубку.

Проектом предусматривается введение моратория на вырубку деревьев вне государственного лесного фонда до 1 февраля 2020 года. «Данный срок необходим для пересмотра действующих и разработки новых нормативно-правовых и иных актов, регламентирующих вопросы ухода, обрезки, рубки и использования деревьев и кустарников, на землях, не входящих в государственный лесной фонд», — говорится в пояснительной записке к документу.

«Основная проблема вырубки деревьев и кустарников в связи со строительство заключается в том, что вопрос вырубки деревьев рассматривается в последнюю очередь, когда уже выделен земельный участок, выданы все необходимые разрешения на строительство. При этом на стадии отвода земельного участка наличие или отсутствие зеленых насаждений на участке не рассматривается и не учитывается. Поэтому проектом предусматриваются ряд мер, которые обеспечат сохранение деревьев и кустарников на земельных участках уже на стадии отвода земельного участка и проектирования», — подчеркивается в проекте.

Документом вводится запрет на предоставление земельных участков в населенных пунктах для целей строительства коммерческих объектов или ведения коммерческой деятельности, если это может повлечь вырубку деревьев, произрастающих на данных участках.

При предоставлении земельных участков для других целей (строительство жилья, социальных объектов, инженерной и транспортной инфраструктур и других) предлагается обязательно указывать количество произрастающих на земельном участке деревьев с приложением их точных координат, вида, диаметра, высоты кроны, а также условия их охраны. Это призвано повысить ответственность органов, задействованных при подготовке документов по отводу земель, а также предпринять в самом решении меры по их охране.

Дополнительно устанавливаются требования к разработке проектов документации:

проектной документацией на строительство должно быть предусмотрено сохранение не менее 50% произрастающих на участке объекта строительства деревьев с диаметром ствола 5 см и более, остальные деревья должны быть пересажены или компенсированы путем осуществления компенсационных посадок;

произрастающих на участке объекта строительства деревьев с диаметром ствола 5 см и более, остальные деревья должны быть пересажены или компенсированы путем осуществления компенсационных посадок; проектной документацией на строительство автомобильных стоянок (парковок), размещаемых на уровне земли, должно быть предусмотрено сохранение 100% произрастающих на участке объекта строительства деревьев, за исключением опасных и упавших деревьев, а также деревьев, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию;

(парковок), размещаемых на уровне земли, должно быть предусмотрено произрастающих на участке объекта строительства деревьев, за исключением опасных и упавших деревьев, а также деревьев, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию; с 1 января 2020 года в проектной документации на строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт и благоустройство объектов строительства, снос, а также при приемке в эксплуатацию объектов строительства должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты растительного мира и среду их произрастания, а также их охрану от такого воздействия, компенсационные мероприятия, а также мероприятия по озеленению в соответствии с правилами и нормативами в этой области.

Проект устанавливает исключительные случаи, когда допускается вырубка деревьев на землях вне государственного лесного фонда:

деревья, препятствующие эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, в том числе объектов инженерной и транспортной инфраструктур (это вызвано необходимостью надлежащей эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов (в основном такая рубка касается объектов инженерной и транспортной инфраструктур);

деревья при строительстве в соответствии с утвержденной в установленном законодательством порядке проектной документацией (с учетом ограничений и требований в отношении объектов строительства, устанавливаемых проектом);

деревьев при ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий;

опасных и упавших деревьев (под опасными деревьями рассматриваются деревья, создающие своим вероятным падением угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и юридических лиц (сухостойные, пораженные стволовой гнилью, имеющие иные значительные повреждения ствола и (или) корневой системы, зависшие на зданиях, сооружениях, других деревьях, а также наклоненные в сторону зданий, сооружений, когда радиус возможного падения таких деревьев превышает безопасное расстояние до этих зданий, сооружений);

деревьев, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию (статья 41 закона «Об охране и использовании растительного мира»);

деревьев, произрастающих в границах земельных участков, предоставленных гражданам для строительства и обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, приусадебных, частных садовых и дачных участках, а также предоставленных в частную собственность;

деревьев, выращиваемых в питомниках и плантациях;

деревьев, являющихся собственностью юридических и физических лиц и посаженных ими в целях получения строительных материалов, урожая, технического сырья.

Проект предусматривает введение с 1 января 2020 года принципиально нового порядка получения разрешения на вырубку и пересадку деревьев и кустарников:

вырубка и пересадка деревьев и кустарников, за исключением ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий, осуществляется по разрешению, выдаваемому хокимиятом района (города) на основании решения Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента;

решение Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента о выдаче разрешения на вырубку, пересадку деревьев и кустарников принимается на основании ходатайства соответствующего хокима района (города) и положительного заключения органов по экологии и охране окружающей среды;

при хокимиятах районов (городов) для рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на вырубку, пересадку деревьев и кустарников создаются специальные комиссии с участием негосударственных некоммерческих организаций в области экологии и охраны окружающей среды, представителей общественности и специалистов в данной области;

при планируемых вырубке, пересадке деревьев и кустарников в населенных пунктах хокимият района (города) обеспечивает проведение общественного обсуждения вопроса о выдаче разрешения на вырубку, пересадку, за исключением вырубки, пересадки деревьев, препятствующих эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, в том числе объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

выданные разрешения на вырубку, пересадку деревьев и кустарников подлежат размещению в однодневный срок на официальном вебсайте Совета Министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента;

вырубка и пересадка деревьев и кустарников в соответствии с полученным разрешением допускается после заблаговременного информирования общественности о предстоящей вырубке, пересадке, с обязательным участием представителей органов самоуправления граждан, товариществ частных собственников жилья, органов благоустройства, органов по экологии и охране окружающей среды, чрезвычайных ситуаций, а также других причастных органов и организаций, с составлением соответствующего акта.

Проектом также в зависимости от категории земель, землевладельцев (землепользователей) и зеленых насаждений определяются органы, ответственные за содержание (уход) за зелеными насаждениями вне государственного лесного фонда (проведение агротехнических мероприятий по уходу за надземной, подземной частью растений, борьба с вредителями и болезнями, полив зеленых насаждений, дождевание крон растений, улучшение мелиоративного состояния почвы) и их охрану.

В документе содержатся поручения по разработке предложений и документов, направленных на обеспечение его практической реализации, в том числе направленных на:

совершенствование порядка определения права собственности юридических и физических лиц на многолетние насаждения;

регламентацию вопросов ухода, обрезки, рубки и использования деревьев и кустарников, на землях, не входящих в государственный лесной фонд;

регламентацию методики содержания (ухода), обрезки и рубки деревьев и кустарников в населенных пунктах;

подготовку специалистов по уходу за деревьями (арбористов) для управлений благоустройства и других причастных организаций;

определение перечня видов деревьев и кустарников, рекомендованных для посадки в населенных пунктах в зависимости от климатических и других требований.

ужесточение ответственности за нарушение порядка вырубки, пересадки деревьев и кустарников вне государственного лесного фонда, условий выполнения компенсационных мероприятий, незаконную вырубку деревьев и кустарников вне государственного лесного фонда, а также перевозку и прием незаконно вырубленных деревьев и кустарников, вплоть до введения уголовной ответственности за такие действия.

Обсуждение проекта постановления продлится до 10 октября. Примите участие в обсуждении.