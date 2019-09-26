Ташкентский областной суд по уголовным делам 26 сентября вынес определение о реабилитации ученого-востоковеда Андрея Кубатина. Он был освобожден из зала суда.

Решение суда приветствовал уполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека Улугбек Мухаммадиев.

В 2017 году Андрей Кубатин был осужден по статье 157 Уголовного кодекса (измена государству) и приговорен к пяти годам лишения свободы.

«Спасибо всем за поддержку! Спасибо близким, родным за то, что поддерживали, все делали. Спасибо нашему президенту, что такие реформы, что люди добиваются справедливости. Спасибо судьям, которые [держат] обещания народу, что они должны стать домом справедливости», — сказал Андрей Кубатин после освобождения.