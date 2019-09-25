Президент Шавкат Мирзиёев в среду подписал указ о совершенствовании налоговой политики Узбекистана, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве. Указом с 1 октября ставка налога на добавленную стоимость снижается с 20% до 15%.

Правительству поручено при подготовке проекта государственного бюджета на 2020 год предусмотреть отмену упрощенного порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, а также установление базовой ставки налога на прибыль юридических лиц в размере 15% с сохранением ставки налога на доходы, выплачиваемые в виде дивидендов.

Кроме того, намечено снижение ставки единого социального платежа с 25% до 12% для государственных предприятий, юридических лиц с долей государства в уставном фонде (уставном капитале) в размере 50% и более, а также для юрлиц, в уставном фонде (уставном капитале) которых 50% и более принадлежит юрлицу с госдолей 50% и более, и их структурных подразделений.

С 1 октября сумма единого налогового платежа, ранее зачисляемая во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов, зачисляется в бюджеты Каракалпакстана, местные бюджеты областей и города Ташкента.

Документом также отменяется действующий порядок приостановления органами государственной налоговой службы операций по счетам налогоплательщиков в коммерческих банках. В проекте новой редакции Налогового кодекса, исходя из передовой зарубежной практики, должен быть предусмотрен порядок приостановления налоговыми органами операций по счетам налогоплательщиков в коммерческих банках на срок не более 30 дней на основе результатов «риск-анализа» и проведения предупредительных мер.

Президент Шавкат Мирзиёев поручил Министерству финансов разработать предложения по снижению ставки НДС 11 сентября. На следующий день Минфин, анонсируя снижение ставки, сообщил, что «снижение ставки НДС до 15%, в совокупности с мерами, направленными на обеспечение его нейтральности, предлагаемыми в новой редакции Налогового кодекса, благоприятно отразится на деятельности хозяйствующих субъектов».

По расчетам министерства, снижение ставки НДС сократит поступления в государственный бюджет на 10 трлн сумов в год, или порядка 2% к ВВП.

Снижение ставки НДС по итогам 2019 года предусматривалось Концепцией налоговой реформы, утвержденной президентом летом прошлого года.

С текущего года на два года был введен упрощенный порядок исчисления и уплаты НДС для отдельных категорий налогоплательщиков. Уже в феврале Государственный налоговый комитет сообщал, что с начала года число плательщиков НДС выросло с 7 тысяч до 35 тысяч, что более чем вдвое превысило прогнозные показатели.