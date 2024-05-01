В Тбилиси третью неделю подряд продолжаются акции протеста против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», продвигаемого правящей партией «Грузинская мечта». Активисты и грузинская оппозиция считают, что документ повторяет российский закон об «иноагентах» и может подорвать демократию в стране и сорвать её шансы на вступление в Евросоюз.

30 апреля на площади перед парламентом на проспекте Руставели в очередной раз собрались несколько тысяч человек. В этот день парламент Грузии рассматривал законопроект во втором чтении, но депутаты не успели завершить обсуждение документа и перенесли его на 1 мая.

Как пишет Paper Kurtali, незадолго до полуночи спецназ начал разгон митинга, применив слезоточивый газ, перцовый спрей, водомёты, а также резиновые пули. На кадрах, которые распространились в соцсетях, видно, как полицейские оттаскивают протестующих от дверей здания парламента, возле которых участники митинга хотели встретить коридором позора депутатов, поддерживающих законопроект «об иноагентах».

Некоторые протестующие также пытались построить баррикады, используя для этого мусорные баки, навесы и железные заграждения.

В МВД Грузии заявили, что демонстранты игнорировали неоднократные требования полиции разблокировать выходы из здания.

«Министерство внутренних дел применило специальные средства в целях восстановления общественного порядка и в соответствии с действующим законодательством. Участники митинга вступали в словесное и физическое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов, бросали в их сторону различные предметы», — говорится в заявлении ведомства.

По данным министерства, в ночь на понедельник в Тбилиси были задержаны 63 участника акций, все они обвиняются в мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила действия сотрудников МВД.

«В Тбилиси продолжается совершенно неуместное, неспровоцированное и непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов. Вся ответственность ложится только на правительство. Грузинскому народу отказывают в праве на мирный протест», — написала она в Х.

Ранее Зурабишвили пообещала наложить на законопроект вето в случае принятия в трёх чтениях. Оно, однако, может быть преодолено парламентским большинством.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что правящая партия не откажется от законопроекта. «Демонстрации, конечно, будут и сегодня, и во время третьего чтения, и во время преодоления вето (президента). Но мы этот закон, конечно, примем, в этом случае будет несколько дней дискомфорта. Однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем эту страну от поляризации и радикализма», — сказал он.

Что известно о законопроекте

Законопроект на обсуждение парламента вынесла правящая партия «Грузинская мечта». Это уже вторая попытка утвердить документ. В прошлом году власти были вынуждены отозвать его после общественной критики и многочисленных протестов.

Документ обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в госреестре в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы».

По словам Кобахидзе, предложенный законопроект необходим для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.

Западные страны, в том числе США, Великобритания и Германия, призвали Грузию не принимать законопроект. В ЕС, который в декабре предоставил Грузии статус кандидата, заявили, что документ «несовместим» с ценностями блока.

Обсуждение законопроекта в парламенте проходит со словесными перепалками и драками между депутатами от правящей партии и оппозиции. Очередная потасовка произошла на заседании 1 мая.

Аналитики считают, что принятие законопроекта может стать поворотным для Грузии. «Принятие этого законопроекта практически значит, что Грузия отворачивается от Европы. Этот поворот происходит уже несколько лет, это не нечто новое, но, по крайней мере, до сих пор „Грузинской мечте“ удавалось создать впечатление, что они играют двойную игру, что они прагматики и не хотят раздражать Россию, но для них евроинтеграция остаётся приоритетом», — сказал в комментарии Би-би-си политолог Гиа Нодиа.

Он отметил, что возвращение уже отозванного год назад законопроекта рискованный шаг для правящей партии, но власти идут на это, чтобы обезопасить себя на парламентских выборах, которые пройдут в Грузии в октябре этого года. По мнению Нодиа, если документ примут, он может «сильно подорвать способность грузинских неправительственных наблюдать за выборами».