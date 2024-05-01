Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции 25 апреля высказался о дефиците государственного бюджета, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Как мы сообщали ранее, в 2023 году дефицит консолидированного бюджета Узбекистана составил рекордные 59 трлн сумов (свыше 5 млрд долларов США), намного превысив показатели предыдущих лет. В конце прошлого года правительство через парламент в очередной повысило лимит, поскольку не уложилось в рамки госрасходов.

В консолидированный бюджет входят госбюджет, бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства Фонда реконструкции и развития (суверенный фонд).

По итогам первого квартала дефицит госбюджета Узбекистана составил 19,8 трлн сумов (1,56 млрд долларов). Это рекордный показатель минимум за последние 12 лет. Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,8%, а расходы — на 19,3%.

«Формирование бюджетного дефицита выше приемлемого показателя оказывает непосредственное влияние на наши монетарные показатели, макроэкономическую стабильность и самое главное — на инфляцию… Нужно понять одно — удержание и снижение инфляции до таргета — это первостепенная задача всех экономических ведомств. Со стороны Министерства экономики и финансов принимаются все необходимые меры для этого. Минимум раз в неделю мы обсуждаем эти вопросы», — сказал он.

Руководитель ЦБ отметил, что в первом квартале традиционно формируется бюджетный дефицит «из-за небольшой разницы между доходами и расходами». «Газета.uz» ранее изучила показатели бюджета за первые кварталы с 2012 года и выяснила, что разрыв между доходами и расходами резко возрос только с 2023 года, а в предыдущие годы разница была незначительной.

«Я должен открыто признать, что у Центрального банка нет инструментов для снижения бюджетного дефицита, остановки каких-либо расходов… Мы каждый месяц вносим в Министерство экономики и финансов свои опасения, предложения, наблюдения касательно инфляции и макроэкономической стабильности», — заявил он.

Министерство экономики и финансов в первом квартале выпустило государственные облигации на 11,2 трлн сумов, что почти в 2,5 раза больше, чем в первом квартале прошлого года (4,7 трлн).

«В первом квартале расходы бюджета выросли намного больше, чем в прошлом году. Это связано с увеличением объёма импорта энергоносителей, которые субсидируются со стороны государства. Есть переходящие [на следующий год] остатки доходов бюджета. В 2023 году эти остатки были использованы для покрытия расходов, а в этом году их было чуть меньше, в этой связи правительством было привлечено 11 трлн сумов. Здесь мы ничего такого не видим, поскольку внутренний денежный рынок тоже имеет определённые пределы, и правительство не может привлекать больше этого предела. Мы не ожидаем продолжения этой тенденции в остальные периоды года», — заявил Мамаризо Нурмуратов.

Напомним, Центробанк планировал достичь цели по инфляции на уровне 5% в 2023 году, но позже перенёс эту цель на конец 2024 года, а затем — на конец 2025 года. На последнем заседании по рассмотрению ставки в конце апреля регулятор ухудшил прогноз по инфляции на 2024 год до 9−11%.

Мамаризо Нурмуратов отмечал, что из-за увеличения госрасходов уровень инфляции формируется выше прогнозов, в связи с чем возрастает роль бюджетной консолидации (оптимизации расходов и доходов). Он подчёркивал, что для обеспечения ценовой стабильности в среднесрочной перспективе важно обеспечить взаимосогласованную реализацию денежно-кредитной и фискальной политики (между ЦБ и Минэкономфином), которая предусматривает соблюдение бюджетного дефицита в рамках установленных параметров.