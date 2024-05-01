Курбон Ибрагимович Турсунов утверждён новым хокимом города Бухары, сообщила пресс-служба областного хокимията.

До назначения он работал начальником Управления эксплуатации и развития систем теплоснабжения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана.

В марте 2021 года Курбон Турсунов был назначен и. о. заместителя министра ЖКО, до этого был начальником Бухарского областного управления ЖКО.

На этом посту он сменил Жамола Носирова, занимавшего пост с мая 2021 года. Он подал в отставку в связи с ухудшением здоровья, говорится в сообщении.