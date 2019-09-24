С 1 марта 2020 года все автозаправочные станции, включая АГНКС и АГЗС, в Узбекистане должны быть оснащены круглосуточными общественными туалетами, отвечающими санитарным и градостроительным нормам и правилам. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 21 сентября.

В документе указано, что из существующих в стране более 4000 автозаправочных станций санитарно-гигиеническими узлами оснащены всего 20%. Это, отмечается в постановлении, приводит к многочисленным жалобам граждан, в том числе туристов.

Постановлением образована рабочая группа по изучению и мониторингу обустройства и наличия санитарно-гигиенических узлов, сопредседателями которой являются вице-премьеры Жамшид Кучкаров и Азиз Абдухакимов. Она должна до 15 ноября провести полную инвентаризацию заправок, не вмешиваясь в их деятельность.

При неисполнении требований об обустройстве санитарно-гигиенических узлов и устранении недостатков в течение двух месяцев заправочным станциям может быть приостановлена подача газа и отпуск нефтепродуктов и даже действие лицензии.

Владельцам заправок также рекомендовано оснастить их торговыми точками, точками бытового обслуживания, быстрого питания и бесплатными зонами Wi-Fi.

До 1 сентября 2020 года в регионах должны быть организованы по одной образцовой АЗС, АГНКС и АГЗС, оснащенные пунктами торговли и бытового обслуживания, быстрого питания, зонами Wi-Fi и санитарно-гигиеническими узлами.

Дополнительно запланировано разработать в соответствии с мировыми стандартами типовой мастер-план размещения объектов сервиса с разделением на категории «Service area» (организация АЗС, объектов общепита, мотелей, пунктов технического сервиса, автомоек, магазинов, санитарно-гигиенических узлов и точек Wi-Fi) и «Service point» (организация АЗС, объектов общепита, магазинов и санитарно-гигиенических узлов) для бесплатного предоставления субъектам предпринимательства.