С 1 марта 2020 года все автозаправочные станции, включая АГНКС и АГЗС, в Узбекистане должны быть оснащены круглосуточными общественными туалетами, отвечающими санитарным и градостроительным нормам и правилам. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 21 сентября.
В документе указано, что из существующих в стране более 4000 автозаправочных станций санитарно-гигиеническими узлами оснащены всего 20%. Это, отмечается в постановлении, приводит к многочисленным жалобам граждан, в том числе туристов.
Постановлением образована рабочая группа по изучению и мониторингу обустройства и наличия санитарно-гигиенических узлов, сопредседателями которой являются вице-премьеры Жамшид Кучкаров и Азиз Абдухакимов. Она должна до 15 ноября провести полную инвентаризацию заправок, не вмешиваясь в их деятельность.
При неисполнении требований об обустройстве санитарно-гигиенических узлов и устранении недостатков в течение двух месяцев заправочным станциям может быть приостановлена подача газа и отпуск нефтепродуктов и даже действие лицензии.
Владельцам заправок также рекомендовано оснастить их торговыми точками, точками бытового обслуживания, быстрого питания и бесплатными зонами Wi-Fi.
До 1 сентября 2020 года в регионах должны быть организованы по одной образцовой АЗС, АГНКС и АГЗС, оснащенные пунктами торговли и бытового обслуживания, быстрого питания, зонами Wi-Fi и санитарно-гигиеническими узлами.
Дополнительно запланировано разработать в соответствии с мировыми стандартами типовой мастер-план размещения объектов сервиса с разделением на категории «Service area» (организация АЗС, объектов общепита, мотелей, пунктов технического сервиса, автомоек, магазинов, санитарно-гигиенических узлов и точек Wi-Fi) и «Service point» (организация АЗС, объектов общепита, магазинов и санитарно-гигиенических узлов) для бесплатного предоставления субъектам предпринимательства.
Марат Хафизов
Можно 100 раз сказать “халва“, но во рту слаще не станет.
Уже было принято постановление КМ №51 от 09.03.2015г., где АГНКС и ряд культурных объектов обязательно построить санузлы, и было предусмотрено лишение лицензии за неисполнение.
ТашГипроГором совместно с УзбекТуризмом был разработан типовой санузел, включающий в себя 3 отделения:
— женский с 5 кабинками
— мужской с 3 кабинками и 3 писуарами
— для инвалида/колясочника.
И толку, на всю Ташобласть пара таких санузлов за 4 с половиной года.
Надо не “изобретать велосипед“, а требовать со всех исполнение, ну и лишать тех, кто не исполняет.