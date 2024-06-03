Политика

На совещании у президента заместитель хокима Ташкента по туризму Фахриддин Давруков освобождён от должности из-за отсутствия новых предложений по строительству туристических объектов. Глава государства поручил премьеру оценить работу каждого замхокима по туризму.

Блогер в Кашкадарье заявил, что если запрещено обсуждать госслужащих в соцсетях, то они не должны получать зарплату из госбюджета. Глава управления юстиции не согласился с этим мнением и заявил, что народные деньги после перевода в госбюджет становятся деньгами государства. Минюст изучает ситуацию.

Экономика

В мае инфляция в Узбекистане ускорилась до 2,8%, что является максимумом с декабря 2017 года. Годовой рост цен превысил 10,5%. На показатель оказали влияние повышение тарифов на газ (+29%), электроэнергию (+67%) и квартплату (+17,3%). Цены на лекарства продолжили рост.

Доходы госбюджета Узбекистана выросли на 5,3 трлн сумов — до 52,6 трлн сумов по итогам первого квартала. Рост поступлений замедлился до 11,3% (в январе-марте 2023 году рост был 12,8%).

Ежегодный диалог президента с бизнесом в этом году пройдёт в Каракалпакстане. Там же состоится международный бизнес-форум. В республику намечено привлечь крупные бренды по программе «Делайте бизнес в Каракалпакстане». Создана комиссия по организации открытого диалога с рабочими группами в регионах.

На совещании по туризму президент поручил открывать продажу ж/д и авиабилетов минимум за шесть месяцев. Кроме того, поручено пересмотреть требования к проведению концертов зарубежных исполнителей и облегчить процесс пересечения границы с соседними странами.

Представители «Узбекистон темир йуллари» предложили создать консорциум для координации деятельности транспортного коридора CASCA+ и наладить перевозки скоропортящихся грузов в рефрижераторных контейнерах.

Агентство S&P сохранило кредитный рейтинг Узбекистана со стабильным прогнозом. Аналитики ожидают, что внешний долг страны будет расти быстрее, чем прогнозы, а долг госпредприятий и по проектам ГЧП может кристаллизоваться на балансе правительства. Среди рисков — зависимость от золота и другие.

Общество

Многие жители Бухары никогда не бывали в каганском дворце эмира Абдулахад-хана. Ограда вокруг его роскошного здания и пустынная площадь отпугивают туристов. Как дворец используется сегодня, в чём особенность его архитектуры и какими будут функции резиденции после реставрации — в нашем материале.

В начале рабочей недели температура воздуха будет в пределах +29…+32 градусов в Узбекистане, со второй половины — повысится до +32…+35. Местами по стране возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

С началом купального сезона правоохранительные органы стали сообщать о работе по запрету купания детей в неположенных местах. Детский омбудсман Сурайё Рахмонова заявила, что недостаточно предупреждать детей. Она призвала хокимов создавать альтернативу в виде безопасных мест для купания.

Жители ряда регионов не обеспечены газом, из-за чего вынуждены зимой использовать электроэнергию для отопления, сказал депутат Дониёр Ганиев. Он попросил правительство расширить социальную норму (сейчас — 200 кВт·ч в месяц) на зимний период. Вице-премьер Джамшид Кучкаров пообещал изучить вопрос.

Генпрокуратура сообщила, что компания Muna Mug незаконно пересадила 53 здоровых дерева с территории бывшего комплекса СНБ. Управление экологии Ташкента сообщало, что деревьев было 26. Возбуждено уголовное дело против представителей компании и должностных лиц, которые допустили пересадку деревьев.

Председательство в сфере туризма в Организации исламского сотрудничества перешло к Узбекистану, Хива стала туристическим городом исламского мира 2024 года. Министр экологии Азиз Абдухакимов рассказал, какие направления туризма Узбекистан в качестве председателя намерен развивать приоритетно.

Центр фетв Управления мусульман Узбекистана объявил, что торговля биткоинами, ноткоинами и другой криптовалютой запрещена в исламе, но потом удалил сообщение и принёс извинения. В новом сообщении говорится, что вопрос требует исследований.

Культура

Выставка иллюстратора Алексея Дмитриева (Россия) под названием «Большие книги» открылась в столичном ЦВЗ. Экспозиция состоит из 81 цифровой репродукции иллюстраций к произведениям Александра Пушкина, Ивана Крылова и Павла Бажова. В мир знакомых с детства басен и сказок погрузилась «Газета.uz».

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с центральноазиатскими журналистами рассказал, почему присутствие глав стран региона на саммите формулы мира необходимо, какой поддержки ожидает от них Украина и почему для достижения устойчивого мира нужно множество партнёров из числа других государств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна вывела движение «Талибан» из террористического списка, исходя «из соображений важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором».

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