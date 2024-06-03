Политика
Президент поручил премьер-министру оценить работу всех заместителей хокимов по туризму
На совещании у президента заместитель хокима Ташкента по туризму Фахриддин Давруков освобождён от должности из-за отсутствия новых предложений по строительству туристических объектов. Глава государства поручил премьеру оценить работу каждого замхокима по туризму.
«Народные деньги, переходя в госбюджет, становятся деньгами государства» — глава управления юстиции Кашкадарьи
Блогер в Кашкадарье заявил, что если запрещено обсуждать госслужащих в соцсетях, то они не должны получать зарплату из госбюджета. Глава управления юстиции не согласился с этим мнением и заявил, что народные деньги после перевода в госбюджет становятся деньгами государства. Минюст изучает ситуацию.
Экономика
Месячная инфляция в мае обновила рекорд с декабря 2017 года на фоне повышения коммунальных тарифов
В мае инфляция в Узбекистане ускорилась до 2,8%, что является максимумом с декабря 2017 года. Годовой рост цен превысил 10,5%. На показатель оказали влияние повышение тарифов на газ (+29%), электроэнергию (+67%) и квартплату (+17,3%). Цены на лекарства продолжили рост.
Рост доходов госбюджета продолжает замедляться
Доходы госбюджета Узбекистана выросли на 5,3 трлн сумов — до 52,6 трлн сумов по итогам первого квартала. Рост поступлений замедлился до 11,3% (в январе-марте 2023 году рост был 12,8%).
Диалог президента с предпринимателями в этом году пройдёт в Каракалпакстане
Ежегодный диалог президента с бизнесом в этом году пройдёт в Каракалпакстане. Там же состоится международный бизнес-форум. В республику намечено привлечь крупные бренды по программе «Делайте бизнес в Каракалпакстане». Создана комиссия по организации открытого диалога с рабочими группами в регионах.
Президент поручил открывать в Узбекистане продажи ж/д и авиабилетов минимум за шесть месяцев до поездки
На совещании по туризму президент поручил открывать продажу ж/д и авиабилетов минимум за шесть месяцев. Кроме того, поручено пересмотреть требования к проведению концертов зарубежных исполнителей и облегчить процесс пересечения границы с соседними странами.
Узбекистан предложил создать консорциум для координации деятельности транспортного ж/д коридора CASCA+
Представители «Узбекистон темир йуллари» предложили создать консорциум для координации деятельности транспортного коридора CASCA+ и наладить перевозки скоропортящихся грузов в рефрижераторных контейнерах.
«Долг госпредприятий и по проектам ГЧП может кристаллизоваться на балансе правительства» — S&P
Агентство S&P сохранило кредитный рейтинг Узбекистана со стабильным прогнозом. Аналитики ожидают, что внешний долг страны будет расти быстрее, чем прогнозы, а долг госпредприятий и по проектам ГЧП может кристаллизоваться на балансе правительства. Среди рисков — зависимость от золота и другие.
Общество
Дворец эмира Бухары в Кагане планируется отреставрировать в 2025 году. Как он выглядит сегодня и что в нём будет после реставрации
Многие жители Бухары никогда не бывали в каганском дворце эмира Абдулахад-хана. Ограда вокруг его роскошного здания и пустынная площадь отпугивают туристов. Как дворец используется сегодня, в чём особенность его архитектуры и какими будут функции резиденции после реставрации — в нашем материале.
Во второй половине недели станет жарче
В начале рабочей недели температура воздуха будет в пределах +29…+32 градусов в Узбекистане, со второй половины — повысится до +32…+35. Местами по стране возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.
«Детям нужны безопасные водоёмы» — Сурайё Рахмонова
С началом купального сезона правоохранительные органы стали сообщать о работе по запрету купания детей в неположенных местах. Детский омбудсман Сурайё Рахмонова заявила, что недостаточно предупреждать детей. Она призвала хокимов создавать альтернативу в виде безопасных мест для купания.
Депутат попросил правительство увеличить соцнорму по электроэнергии для жителей без газа
Жители ряда регионов не обеспечены газом, из-за чего вынуждены зимой использовать электроэнергию для отопления, сказал депутат Дониёр Ганиев. Он попросил правительство расширить социальную норму (сейчас — 200 кВт·ч в месяц) на зимний период. Вице-премьер Джамшид Кучкаров пообещал изучить вопрос.
Пересадка деревьев у экс-здания СНБ названа незаконной. Возбуждено уголовное дело
Генпрокуратура сообщила, что компания Muna Mug незаконно пересадила 53 здоровых дерева с территории бывшего комплекса СНБ. Управление экологии Ташкента сообщало, что деревьев было 26. Возбуждено уголовное дело против представителей компании и должностных лиц, которые допустили пересадку деревьев.
Узбекистан будет активнее привлекать меценатов к реставрации и консервации исламских памятников
Председательство в сфере туризма в Организации исламского сотрудничества перешло к Узбекистану, Хива стала туристическим городом исламского мира 2024 года. Министр экологии Азиз Абдухакимов рассказал, какие направления туризма Узбекистан в качестве председателя намерен развивать приоритетно.
Центр фетв Управления мусульман назвал торговлю криптовалютой недопустимой, но потом удалил сообщение
Центр фетв Управления мусульман Узбекистана объявил, что торговля биткоинами, ноткоинами и другой криптовалютой запрещена в исламе, но потом удалил сообщение и принёс извинения. В новом сообщении говорится, что вопрос требует исследований.
Культура
«Большие книги». Выставка иллюстратора Алексея Дмитриева проходит в Ташкенте
Выставка иллюстратора Алексея Дмитриева (Россия) под названием «Большие книги» открылась в столичном ЦВЗ. Экспозиция состоит из 81 цифровой репродукции иллюстраций к произведениям Александра Пушкина, Ивана Крылова и Павла Бажова. В мир знакомых с детства басен и сказок погрузилась «Газета.uz».
Мир
"Я приглашаю лидеров показать, что они готовы дипломатически помочь миру и Украине". Владимир Зеленский — о саммите формулы мира
Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с центральноазиатскими журналистами рассказал, почему присутствие глав стран региона на саммите формулы мира необходимо, какой поддержки ожидает от них Украина и почему для достижения устойчивого мира нужно множество партнёров из числа других государств.
Казахстан вывел движение «Талибан» из террористического списка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна вывела движение «Талибан» из террористического списка, исходя «из соображений важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором».
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