В июне в Швейцарии пройдёт инициированный Украиной саммит Формулы мира. В нём могут принять участие лидеры 150 государств, включая страны G7, Глобального Юга и Африки. В преддверии саммита журналистов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана пригласили в Украину для интервью с президентом страны Владимиром Зеленским.

Он рассказал, какие цели ставит перед собой Украина этим саммитом и почему важно, чтобы в нем приняли участие лидеры как можно большего числа стран, включая республики Центральной Азии. Первоначально планировалось, что интервью состоится в Киеве, однако вечером 23 мая Владимир Зеленский отправился в Харьков, находящийся под обстрелами, где сутками ранее снарядами была разрушена местная типография. Встреча президента с журналистами состоялась прямо на руинах здания.

«Ваши народы нам друзья»

Отвечая на вопрос Тамары Вааль из Казахстана, почему он сейчас согласился на интервью журналистам из Центральной Азии, хотя они приезжали и раньше, Владимир Зеленский сказал: «Я хочу, чтобы вы все это увидели — сами посмотрели, поездили. И для меня очень важно, чтобы в ваших странах люди видели реальные последствия войны».

Означает ли участие отдельных стран вместе с Россией в ЕАЭС, Таможенном союзе и ОДКБ автоматическое недоверие к ним со стороны Украины? На этот вопрос Гульнары Бажкеновой из Казахстана президент Украины сказал: «Я не считаю, что враги для нас страны, которые с нами не воюют. Я очень хотел бы, чтобы вы были нам друзья. Я считаю, что ваши народы нам друзья. Я бы очень хотел, чтобы политика стран была дружеская по отношению к Украине. Мы точно не воюем и точно должны если не дружить, то [по крайней мере] сотрудничать. Надо уметь жить в мире — в справедливом, честном, уважая ценности, уважая независимость, демократию и ваш выбор, ваш язык, вашу культуру».

«Мне интересно побывать у вас, мне интересно познакомиться с вашей историей, культурой, с людьми. Мы очень много донаций получали из ваших стран — просто от людей, которые помогали просто людям. И мне кажется, что много всего общего исторически есть. Я ищу всегда, что может объединять наших людей, а не что может нас разъединить. Поэтому я вижу в этом, честно, позитив», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Что бы Владимир Зеленский хотел донести до стран Центральной Азии, которые занимают нейтральную позицию в отношении войны — не поддерживают, но и не отрицают? Вопрос Адиля Турдукулова из Кыргызстана.

«Я знаю, абсолютно уверен, что ваши страны, страны Центральной Азии — мы не только друзья. У нас абсолютно одинаковые ценности, мы одинаково любим детей, одинаково любим свободу. Просто жить! Мы боремся за то, чтобы просто жить, мы за жизнь боремся! И я уверен, что любой человек думает о том, чтобы жить и именно так, как он хочет. Ведь это нас и отличает от рабства», — сказал президент Украины.

«Мы делаем саммит мира, мы делаем какие-то первые шаги. Они как у ребёнка маленького, они первые, неустойчивые. Важно, чтобы их поддерживали. Это правильные шаги. Они точно вперёд, они точно к миру, они точно не к войне. Мы приглашаем абсолютно свободно всех лидеров, которые раньше за одним столом не сидели. У кого-то свои интересы, кто-то вводил санкции, кто-то не вводил. Мы пригласили всех, так же, как и лидеров Центральной Азии. Мы всех приглашаем и хотим видеть на этом саммите», — отметил Владимир Зеленский.

«Представьте себе, что одна из ваших стран, не дай бог, [окажется] в ситуации нашей. Как бы ваши страны, ваш народ смотрел бы на те страны, которые не поддерживают? Поддерживают, но не присоединяются? Но ведь саммит мира — это же про про мир, это же про диалог! Представьте себе, что вы в одиночестве в войне, неважно против какого агрессора», — заявил он.

«Конечно же, мы хотели бы, чтобы лидеры центральноазиатских стран были все, обязательно. Чтобы они поддержали само событие. Я даже не против, если они скажут: „У нас своё видение“. Хорошо, так выскажите его!» — добавил президент Украины.





На вопрос Азамата Тусыпбекова из Кыргызстана о том, что нужно сделать, чтобы улучшить отношения стран региона с Украиной, Владимир Зеленский ответил, что нужно думать о том, что будет через 10−20 лет между людьми этих стран: «Отношение между людьми всегда, но если кто-то кого-то не уважает, не будет ни контрактов, ни экономик — ничего не будет. Будут визы, будут границы, будут очереди, не будет самолётов, не будет большого количества рейсов. А если люди уважают друг друга, все будет очень быстро».

«Я очень открытый человек, мне абсолютно нечего скрывать. Я знаю, что мне нужно усиливать дружбу Украины с другими странами. Для этого я всегда готов на первый шаг вперёд, несмотря на то, что я президент воюющей страны. Всегда говорю: я готов [к встрече] когда угодно. Занят? Ничего, я найду время, не буду спать, но встречусь, прилечу. Всех лидеров приглашаю к нам в страну. Кто-то не может из-за безопасности или ещё из-за чего-то. Когда мне кто-то говорит „Извините, у нас сейчас такая тяжёлая ситуация“, мне смешно это слышать. Но я уважаю, бывают у всех свои вызовы. Я с уважением к этому отношусь… Я бы очень хотел, чтобы у нас было больше встреч, был диалог на уровне лидеров стран. Люди всегда договорятся. Я в этом абсолютно уверен», — отметил президент Украины.

Путь независимости

«В 1991 году мы получили независимость, но мы за неё не сражались. Прошлые поколения сражались, но не всегда успешно, но в 1991 году мы восстановили независимость. И сейчас мы проходим тяжелейшую борьбу за неё. Она ведь разная. И это не просто громкие слова про язык, культуру и так далее. Независимость в голове. Что ты свободный человек — ведь это так важно и ценно, что ты сам живёшь и выбираешь, где жить, кого любить, где работать — это важно, в этом и есть свобода», — продолжил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Айбека Бийбосунова из Кыргызстана о его советах странам Центральной Азии.

«Мне кажется, что в этом и есть путь независимости. Но у каждой страны свой путь. И я вам советую этот путь уже преодолевать, чтобы не пришлось потом за него бороться так больно, как это делают украинцы. Не связывайте себя ничем, кроме дружбы, уважения, старайтесь не быть маленькой частью какого-то Большого брата, который будет довлеть, влиять, решать», — отметил он.

«Не все наши страны могут похвастаться полезными ископаемыми, которые дают тебе даже без технологий огромные деньги. Но есть примеры стран, которые даже без этого достигли высокого уровня, потому что они независимы. Они, прежде всего, вкладываются в своих людей, в образование, в их свободу, в то, чтобы этим людям было комфортно жить и работать и они уважали своё гражданство, свою страну, свой флаг. И мне кажется, [важно] не потерять на этом пути за какими-то благами эту идентичность», — добавил глава Украины.

Цели саммита мира

Тамара Вааль из Казахстана поинтересовалась, сколько придётся провести саммитов мира, прежде чем мир придёт в Украину. Владимир Зеленский ответил, что саммит станет инаугурационным, и из 10 пунктов формулы мира на него выносятся 3.

«[На нашей территории] были кризисы, и они есть, именно из-за того, что Россия это всё к нам принесла. Я считаю, что фундамент к любому миру должна строить страна, которая, простите, жертва. Жертва — это Украина. Мы знаем глубоко, что нам принесла эта война, поэтому мы хотим на это обратить внимание. И мы имеем тут первое право. Поэтому мы показали эти пункты и показали решение, как мы видим. Но мы открыты [к обсуждению]. Три пункта, которые мы выносим, объединяют все страны», — сказал он.

«Первый пункт — ядерная безопасность, энергетическая. То есть у нас оккупирована сегодня [Запорожская атомная электро-] станция, шесть блоков. Не раз говорил о том, что это может быть шесть Чернобылей. Там работают украинские технари, руководят всем русские. Дети украинского персонала — в России, они заложники, их просто не выпустят. И поэтому наши люди там как рабы, как на галерах они там пашут. Я не знаю, кто из них умер, кто не умер. В какой-то момент был контакт, был телефон, разрешалось давать какие-то сообщения, хотя бы жив ли человек. Этого ничего нет. Всего, включая эти оккупированные блоки, у нас 15 [атомных энерго]блоков в Украине. То есть это серьёзнейший вызов», — заявил Владимир Зеленский.





Пункт номер два — это продовольственная безопасность, в которой «все заинтересованы». Владимир Зеленский привёл пример зернового коридора, для работы которого были привлечены ООН и Турция.

Третий пункт — обмен всех на всех. «Казалось бы, что же тут сложного? Мы же меняем всех на всех. Ведь это же справедливо, [особенно] когда твоих уже 1000 людей у нас», — сказал Владимир Зеленский.

«Мы назвали [этот первый саммит мира] инаугурационным. Но мы хотим не просто поздороваться, мы хотим иметь хотя бы три пункта, чтобы мы хоть как-то двигались вперёд. Все базируется на статьях Статута ООН, поэтому мы ничего не придумываем, нам ничего не надо. Как международное право показывает пути, так давайте им и следовать! Мы считаем, что мы способны большей частью стран, большей частью мира поддержать эти три пункта и с этим коммюнике и выйти с первого саммита. С тем, что у нас есть понимание по этим трём пунктам», — заявил президент Украины.

Гуманитарный пункт [включает] не только обмен, но и возвращение детей, вывезенных на территорию РФ. «Это тысячи детей и надо, чтобы этим кто-то занимался. Ни одна из институций ООН не занимается сегодня этим пунктом — не способны или нет допуска, или боятся русских. Детей возвращают сегодня разными форматами, катарцы нам помогали и так далее», — отметил он.

«Поэтому есть эти три пункта и будут страны, которые будут ответственны за эти три пункта — проработать после саммита технически, по мелким деталям наши шаги выполнения этих трёх пунктов. Это самое главное, чего я жду от этого саммита», — добавил Владимир Зеленский.

«Многие страны поменяли позицию»

На вопрос Гульнары Бажкеновой из Казахстана о возможностях Китая повлиять на установлении мира в Украине президент сказал: «Я с большим уважением отношусь к Китаю, к людям Китая, всему тому, чего они достигли экономически, технологически, к истории Китая с большим уважением отношусь. До начала войны товарооборот, кстати, у Украины самый большой был с Китаем. Я считаю, что нужно уважительно относиться друг к другу».

Он отметил, что лично приглашал главу КНР в Украину и на будущий саммит: «Мы, конечно, хотим видеть».

«Китай — один из больших игроков, который обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме. Украина отдавала ядерное оружие взамен на свою безопасность. Где все наши гаранты? Где все эти страны, которые должны защищать нашу независимость?» — заявил Владимир Зеленский.

«Кто-то ждал, что нас не станет в течение нескольких дней. Я знаю, что такая позиция была у многих стран, — продолжил Владимир Зеленский. — Кстати, многие из них поменяли свою позицию благодаря целостности украинцев, благодаря той мощи, которую мы продемонстрировали. Это переубедило многие страны, и стало ясно, что за три-четыре дня невозможно нас оккупировать, и украинцы будут стоять, сколько смогут. И это не задача, это внутреннее решение, это внутренний выбор украинцев».

«Мы продолжали, и в нас верило всё больше и больше стран. Тут, конечно, помогли их народы, которые выходили на площади той или иной страны, которая ещё не определилась, поддерживать Украину или нет, помощью финансовой, помощью оружием. Люди в своих странах многое сделали, давили на [правительства] — и вот ещё одна часть стран, которая была переубеждена и встала на нашу сторону. А кто-то до сих пор ждёт, что украинцы не выдержат. К сожалению, они до сих пор ждут. У нас их называли ждуны», — отметил он.

Обращаясь к странам, Владимир Зеленский сказал: «Сегодня я их приглашаю показать, что они дипломатически — пусть не оружием, не финансово, — а дипломатически готовы помочь миру, помочь украинцам».