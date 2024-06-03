Казахстан вывел движение «Талибан» из террористического списка. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами парламентов стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Страна при этом исходила из соображений важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором, сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент страны также призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Напомним, движение «Талибан» в августе 2021 года установило контроль над территорией Афганистана после того, как США и их союзники объявили о выводе войск из страны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев тогда же прокомментировал это событие так: «Мы начали общаться с [талибами] не вчера, а два года назад. Когда ещё ни одна страна не общалась с ними, я давал поручение: „С ними нужно наладить диалог“».

«Я хочу мира и спокойствия для своего народа, и я буду вести диалог с кем бы то ни было. Только и только если присутствует какой-либо фактор, который может повлиять на мир узбекского народа, спокойствие родного Узбекистана, я буду общаться вне зависимости от того, кто это», — добавил глава государства.

Тем не менее, Узбекистан, как и международное сообщество, ожидал от «Талибана» исполнения взятых на себя Дохийским соглашением обязательств, в том числе создания правительства с привлечением всех внутриполитических афганских сил, обеспечения фундаментальных прав человека и препятствования деятельности террористических сил на территории страны.