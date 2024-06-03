Торговля биткоинами, ноткоинами и другими подобными криптовалютами запрещена в исламе. Об этом сообщили в Центре фетв Управления мусульман Узбекистана.

Отмечается, что криптовалюты не отвечают требованиям шариата к деньгам. Криптовалюта — это цифровая или виртуальная валюта, которая использует криптографию (шифрование) для защиты транзакций и контроля создания новых единиц.

По данным центра, ни одна страна в мире не производит криптовалюту и она официально нигде не признана (стоит отметить, что биткоин в качестве платёжного средства признал Сальвадор), её цена волатильна (изменчива), а также в ней присутствуют признаки азартных игр, что является основанием для признания криптовалюты харамом (греховные деяния, запрещённые в исламе).

«Поэтому мусульманам следует воздерживаться от торговли этими валютами до тех пор, пока криптовалюты не станут халяльными», — говорится в докладе.

По данным Центра фетв, торговля криптовалютами запрещена Всемирным союзом мусульманских учёных, Советом старших учёных Саудовской Аравии, Египетским центром фетв «Дар аль-Ифта», Учреждением фетв Иордании, Центром фетв Управления по делам религий Турции, Центром фетв Палестины и других.

Аргументация для запрета использования криптовалют

По канонам ислама настоящими деньгами являются золото и серебро. Остальные деньги являются их заменителями. Они могут быть в разной форме, в том числе электронной. Но чтобы считаться деньгами, они должны соответствовать нескольким условиям.

В центре отметили, что фетва об использовании криптовалют может измениться только в том случае, если «цифровые деньги», существующие сейчас только в электронной форме, со временем смогут полностью соответствовать условиям, предъявляемым к товарам и деньгам в соответствии с шариатом.

В частности, деньги должны выпускаться государством, приниматься всеми, у всех должна быть возможность ими воспользоваться (криптовалюту могут использовать только люди, подключённые к системе, она не везде принимается для транзакций).

Кроме того, Центр фетв считает будущее криптовалют абстрактным (неизвестно, исчезнет ли она рано или поздно или станет стабильной и гарантированной валютой).

Первый заместитель директора Национального агентства перспективных проектов (лицензирующий орган в сфере оборота криптоактивов) Вячеслав Пак в интервью Spot оценил оборот криптовалют в Узбекистане выше 1 млрд долларов.

Совет улемов Духовного управления мусульман России ранее допустил инвестирование в криптовалюту только в том случае, если она имеет статус товара, валюты или финансового актива. В случае, если хотя бы одно из этих требований не выполняется, совет рекомендовал отказаться от каких-либо операций с криптовалютой до полного соблюдения всех необходимых условий.