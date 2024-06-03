Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Узбекистана в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ-/В» со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства от 31 мая.

Стабильный прогноз учитывает благоприятные перспективы роста Узбекистана в течение следующих 12 месяцев и риски увеличения внешнего и чистого государственного долга (разница между общим госдолгом и резервами государства для его погашения).

По данным агентства, Узбекистан приступил ко второму этапу реформ в рамках своей программы экономической модернизации, которая началась в 2017 году. Для решения проблем, связанных с энергетической безопасностью, высокой бюджетной стоимостью субсидий и ростом импорта газа, правительство с октября 2023 года повысило тарифы на электроэнергию и газ после нескольких лет задержек.

Власти также работают с международными финансовыми институтами и иностранными инвесторами, в основном с Ближнего Востока и Китая, над привлечением и финансированием инвестиций в производство электроэнергии, зелёную энергетику, добычу газа и горнодобывающую промышленность.

«Мы ожидаем, что эти реформы, наряду с новым стремлением к более благоприятной для рынка политике, будут способствовать уверенному ежегодному росту, превышающему в среднем 5% до 2027 года», — говорится в отчёте.

Однако значительные инвестиции в рамках планов развития приводят к увеличению чистого госдолга и внешнего долга Узбекистана, отметили S&P. После рекордно высокого дефицита текущего счета в 8,6% к ВВП в 2023 году аналитики прогнозируют сохранение высокого дефицита на уровне 7,6% ВВП в среднем в 2024—2027 годах, учитывая продолжающийся рост импорта. Позитивным моментом называется то, что чистый государственный долг Узбекистана остаётся умеренным в глобальном сравнении. К концу 2024 года он может достичь 31,7% ВВП.

Фото: Шохрух Хайдаров / «Газета.uz»



Экономический рост и инвестиции

В 2021—2023 годах в Узбекистане наблюдался высокий рост реального ВВП, составлявший в среднем около 6,4% в год, и в агентстве ожидают, что перспективы останутся хорошими при поддержке государственных и частных инвестиций. Рост экономики Узбекистана в значительной степени обусловлен инвестициями: в прошлом году соотношение инвестиций к ВВП было одним из самых высоких в мире — около 43%.

Экономические и управленческие реформы, включая запланированное повышение тарифов на энергоносители, поддержат инвестиционные перспективы страны, отмечается в отчёте.

S&P прогнозирует, что экономический рост составит в среднем 5,2% в 2024—2027 годах. Напомним, в 2023 году рост ВВП составил 6%.

По мнению аналитиков, принятие решений в Узбекистане останется централизованным, а восприятие коррупции высоким, хотя оно постепенно улучшается.

Субсидии и льготы

После нескольких лет задержек правительство в октябре 2023 года повысило тарифы на электроэнергию и газ для бизнеса и других юридических лиц, а в мае 2024 года — для населения.

«Они стремятся практически окупать затраты к 2027 году. Правительство также планирует диверсифицировать и модернизировать производство электроэнергии, особенно в сфере зелёной энергетики, главным образом через государственно-частное партнёрство (ГЧП). Например, саудовская компания ACWA Power инвестирует значительные средства в Узбекистан для введения мощностей 5000 МВт, чтобы помочь стране достичь 25 МВт возобновляемой энергии к 2030 году. Узбекистан также расширяет производство меди, золота, серебра и урана для увеличения экспортной базы», — говорится в отчёте.

Несмотря на растущие тарифы на энергоносители и высокие процентные ставки, в агентстве считают, что меры государственного стимулирования, такие как возмещение НДС и регулируемые цены на некоторые потребительские товары, должны поддержать рост потребления. Однако, чтобы снизить высокие темпы роста импорта, власти отменили налоговые льготы на импорт автомобилей и почти 40 основных продуктов питания, введённые в 2023 году.

Влияние внешних и внутренних факторов на экономику

S&P считает, что риск вторичных санкций США и ЕС в отношении узбекистанских компаний, ведущих бизнес с Россией, сохраняется, хотя правительство и пытается соблюдать санкционные требования.

Несмотря на высокие темпы роста, суверенные рейтинги Узбекистана сдерживаются низким ВВП на душу населения по сравнению с мировым уровнем, который прогнозируется на уровне 2600 долларов в 2024 году. Страна извлекает выгоду из благоприятной демографической ситуации, учитывая молодое население; почти 90% находятся в трудоспособном возрасте, что открывает возможности для роста за счёт предложения рабочей силы. Однако, по мнению аналитиков, будет по-прежнему сложно обеспечить рост рабочих мест в соответствии со спросом. Слабость российской экономики, где занято большинство постоянных и сезонных мигрантов из Узбекистана, может ещё сильнее усугубить эту проблему.

Новая Конституция, принятая в мае 2023 года, увеличила срок президентских полномочий с 5 до 7 лет и позволяет нынешнему президенту оставаться у власти до 2037 года. Действующий президент Шавкат Мирзиёев победил на выборах, состоявшихся 9 июля 2023 года, последовавших за конституционным референдумом, набрав 87% голосов. Международные наблюдатели отметили отсутствие конкуренции на выборах.

По мнению рейтингового агентства, политические решения в Узбекистане сложно предсказать, учитывая централизованный процесс принятия решений и ограниченную систему сдержек и противовесов между институтами, несмотря на реформы. Сохраняется значительная неопределённость в отношении будущего преемника, отмечают эксперты агентства.

Государственный долг

S&P ожидает, что чистый государственный долг достигнет 38% ВВП к 2027 году. Прогнозируется, что дефицит текущего счета составит в среднем 7,6% ВВП до 2027 года, который будет финансироваться в основном за счёт льготного внешнего долга и в меньшей степени чистых прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Агентство ожидает, что уровень чистого государственного долга и внешнего долга Узбекистана будет расти быстрее, чем их предыдущие прогнозы, чему способствует ускорение реализации энергетических и инфраструктурных проектов. По их мнению, постоянный и неконтролируемый рост государственного присутствия и внешнего долга может представлять риски, но аналитики считают, что бюджетный дефицит и дефицит текущего счета страны снизятся после достижения пика в 2023 году.

Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz»



Несмотря на улучшение денежно-кредитной политики в последние годы, агентство по-прежнему считает, что операционная независимость Центрального банка ограничена, а долларизация кредитов остаётся на высоком уровне, превышающем 40%.

Чтобы смягчить последствия российско-украинской войны и высоких цен на продукты питания в последние годы, правительство увеличило социальные расходы и заработную плату в 2023 году. Дефицит бюджета увеличился до 5,5% ВВП, что значительно выше запланированных в бюджете 3%.

Государственный бюджет и налоговая база

С 2024 года аналитики ожидают постепенной бюджетной консолидации (оптимизации госрасходов) на фоне реформы субсидий, более адресной помощи социальной уязвимым слоям населения и отмены некоторых налоговых льгот. По оценкам властей, за счёт повышения тарифов на энергоносители и газ экономия в этом году составит около 1 процентного пункта ВВП. Поскольку правительство работает над сокращением теневой экономики и улучшением деятельности предприятий с участием государства, аналитики ожидают, что налоговая база будет постепенно увеличиваться.

Правительство планирует снизить бюджетный дефицит до 4% ВВП в 2024 году и до 3% в 2025 году. Агентство ожидает, что бюджетная консолидация будет немного медленнее, а дефицит достигнет 3,2% ВВП к 2027 году. Среди рисков, которые ухудшает прогноз, — потенциально более высокие расходы на социальную защиту и зависимость от продажи товаров, таких как золото, цены на которое могут быть нестабильными. Социальные расходы, включая зарплату, составляют около 50% государственных расходов, и их может быть трудно корректировать по политическим причинам.

S&P отмечает, что валовой государственный и гарантированный государством долг увеличится примерно с 40% в 2023 году до 46% ВВП в 2027 году. Гарантированный государством долг включается в общий госдолг «из-за тесных связей с госпредприятиями». Согласно требованиям в законе о госдолге, ограничениям на ежегодное заимствование, уровень долга по ГЧП и государственные гарантии, в 2024 году государству разрешено брать внешний долг в размере до 5 млрд долларов.

В отчёте также приводится риск того, что негарантированный государством долг госпредприятий и ГЧП, составляющий около 8% ВВП в 2023 году, может кристаллизоваться на балансе правительства. В последние годы предприятия, связанные с государством, значительно увеличили заимствования, особенно в иностранной валюте, для финансирования энергетических и инфраструктурных проектов. По мнению аналитиков, они могут столкнуться с проблемами при погашении этого долга, если результаты некоторых проектов окажутся хуже, чем ожидалось, или если возникнут ошибки в управлении или надзоре.

Чтобы уменьшить подверженность колебаниям валютных курсов и построить внутренние рынки капитала, правительство увеличивает внутренние заимствования. Доля внутреннего долга в общем долге составляла 17% по состоянию на 31 марта 2024 года по сравнению с 11% на конец 2022 года.

Ликвидные активы правительства, составлявшие 13% ВВП в 2023 году, снизились по сравнению с 37% в 2017 году. В основном они включают в себя активы Фонда реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ), который был основан в 2006 году и первоначально финансировался за счёт капитальных вливаний со стороны правительства, а также за счёт сверхдоходов от продажи золота, меди и газа до 2019 года.

«Мы включаем только внешнюю часть активов ФРРУ в наши расчёты государственных ликвидных активов, поскольку мы рассматриваем внутреннюю часть, которая состоит из кредитов госпредприятиям и вливаний капитала в банки, поскольку они в значительной степени неликвидны и вряд ли будут доступны для обслуживания долга в случае необходимости. Активы ФРРУ по состоянию на 31 марта 2024 года составляли $16,8 млрд, ликвидная часть — $6,2 млрд», — говорится в отчёте.

По мнению аналитиков, высокий дефицит текущего счета и растущий внешний долг могут в конечном итоге повысить риски платёжного баланса Узбекистана. Рост импорта в 2023 году в основном был обусловлен капитальными товарами, машинами и транспортным оборудованием. Некоторые из них отражают единоразовый рост, например, самолётов для новых отечественных авиакомпаний и автомобилей, включая электромобили, из-за временных льгот по налогу на импорт.

Uzbekistan GTL. Фото: пресс-служба президента.



Однако рост импорта, вероятно, останется сильным из-за большого количества инвестиционных проектов. Кроме того, Узбекистан стал нетто-импортёром газа в октябре 2023 года после того, как начал импортировать российский газ по трубопроводу через Казахстан. Наряду с ростом потребления домохозяйств, такие крупные проекты, как комплекс по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL, Шуртанский газохимический комплекс и газохимический комплекс МТО (переработка метанола в олефины), увеличат потребление и импорт газа в течение прогнозируемого периода.

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) остаётся относительно низким и концентрируется в добывающих отраслях. S&P ожидает, что приток ПИИ будет расти лишь постепенно, несмотря на амбициозную программу приватизации, частично из-за снижения инвестиций со стороны российских компаний. Таким образом, значительная часть финансирования дефицита текущего счета, вероятно, по-прежнему будет осуществляться за счёт долга.

Экспорт Узбекистана по-прежнему зависит от сырьевых товаров, которые в 2023 году составили почти 50% экспорта товаров, особенно золота (42% экспорта товаров). Благоприятные цены на золото будут стимулировать экспорт в 2024 году, но агентство прогнозирует, что в течение прогнозируемого периода котировки снизятся с 2100 долларов за унцию к концу 2024 года до 2000 доларов в 2025 году и 1700 долларов в 2026 годах. Рост производства меди и цен может частично компенсировать спад.

По оценкам, доступные к использованию валютные резервы Узбекистана будут сокращаться до 2027 года из-за ожидаемого падения цен на золото и продолжающегося дефицита текущего счета. Запасы монетарного золота Центрального банка составляют более 80% общего объёма золотовалютных резервов. ЦБ имеет приоритетное право на покупку золота, добываемого в Узбекистане. Он покупает золото за местную валюту, а затем продаёт доллары на местном рынке, чтобы компенсировать влияние своей интервенции на узбекский сум.

«Мы исключаем активы ФРРУ из резервов ЦБ, поскольку считаем, что активы фонда предназначены в первую очередь для фискальных, а не монетарных или платёжных нужд. Нашу точку зрения подтверждает использование бюджетом внешних активов фонда во внутренней экономике за последние четыре года», — указали аналитики.

Инфляция и приватизация

Агентство прогнозирует, что инфляция достигнет 11% в этом году по сравнению со средним показателем в 9,1% в 2023 году, учитывая повышение тарифов. Ожидается постепенное снижение инфляции до 6,5% к 2027 году.

По мнению аналитиков, большое присутствие госбанков в банковском секторе (67% от совокупных активов) и программы льготного государственного кредитования снижают эффективность денежно-трансмиссионного механизма. После приватизации банка «Ипотека-банка» в 2023 году власти планируют приватизировать банки «Асака» и «Узпромстройбанк». Однако агентство считает, что это сложная задача, которая, вероятно, потребует времени.

Долларизация, хотя и снижается, остаётся высокой и составляет около 43% кредитов и 30% депозитов по состоянию на 31 марта 2024 года.