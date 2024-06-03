В течение первой рабочей недели июня по Узбекистану ожидается сухая погода. Лишь в отдельных предгорных и горных районах, а также

4−5 июня местами по областям Ферганской долины возможны кратковременные грозовые дожди, преимущественно небольшой интенсивности, сообщил Узгидромет.

В эти дни по большей части территории страны сохранится комфортный температурный фон с преобладающей температурой в первую половину недели +29…+32 градуса Цельсия, во вторую половину недели — +32…+35 градусов. Лишь по югу и пустынной зоне температура в дневные часы будет подниматься до +36…+39 градусов.

Ветер 7−12 м/с, 3−5 июня местами по Узбекистану возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

Погода в Ташкенте

Небольшая, временами переменная облачность без осадков. Ветер восточный, от слабого до умеренного. Температура 3−5 июня будет в пределах +30…+33 градусов, 6−7 июня — +32…+35 градусов. Преобладающая температура ночью +18…+21 градус.