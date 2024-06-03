В мае 2024 года уровень инфляции в Узбекистане составил 2,8%, сообщило Агентство статистики при президенте.

Это рекордный месячный показатель с декабря 2017 года (4,1%). Годовая инфляция (к маю 2023 года) составила 10,55%.

Цены на продовольственные товары в мае снизились в среднем на 2% (минимум за последние пять лет). Непродовольственные товары подорожали на 0,3%, стоимость платных услуг выросла сразу на 15,2% (рекордный показатель в мае за последние минимум пять лет), а в годовом выражении — на 27%.

По данным Статагентства, яйца подешевели в среднем ещё на 15,6% (в апреле — 11,3%, за год — 11%), молоко — на 2%, мука — на 0,5%.

Рис подорожал ещё на 0,8% (за год — на 9,5%%), говядина — на 0,7% (5,1%), баранина — на 0,8% (5,2%), подсолнечное масло — на 0,8% (-11,1%), сахар — на 1,1% (-0,9%).

В апреле среди плодоовощей свёкла стала дороже на 5,8%, яблоки — на 4,5%, морковь — на 2,6%, картофель — на 2%.

Бананы подешевели на 5,5%, лимоны — на 6,8%, лук — на 14,6%, помидоры — на 34,3%, огурцы — на 59,4%, баклажаны — на 35%.





В годовом выражении цены на лимоны выросли на 43,7%, чеснок — на 35%, яблоки — на 27,3%. За год лук упал в цене на 56,9%, картофель — на 7,2%, морковь — на 28,8%, капуста — на 43,9%.

Арендная плата за жильё подорожала до 1,2% за месяц и на 9% за год.

Цены на газ в среднем выросли на 29%, на электроэнергию — на 67%, сжиженный газ — на 42,9%, плата за обслуживание в многоквартирных домах (введение минимальных квартплат) — на 17,3%. При этом повышение платы за квартплату в основном затронуло те управляющие компании, где её размер был ниже установленного минимума, отметили в агентстве.

Цены на лекарства продолжили рост (после отмены льгот по НДС) и за май выросли на 1,3% (15,5% с начала года).

По данным Статагентства, бензин стал дешевле на 0,8% (+27,9% за год), пропан — на 0,5% (+15,9% за год).

Стоимость услуг железнодорожного транспорта повысилась в мае в связи с увеличением цен билетов на поезда дальнего следования в среднем по республике на 2,7%. Авиаперелеты по отслеживаемым международным направлениям в среднем за месяц стали дороже на 1,8%, внутренним — на 1,1%, что обусловлено волатильностью национальной валюты.

В области образования повышение цен в мае было отмечено на услуги частных дошкольных организаций в Ташкенте и Джизакской области (на 1,1% в среднем по республике), репетиторов — в Кашкадарьинской и Хорезмской областях, языковых и аналогичных курсов — в Хорезмской области и Каракалпакстане.

В сфере финансов ценовые колебания были зафиксированы лишь на услуги банковских учреждений, где инфляция за месяц составила 3,2%, и на услуги по денежным переводам (+0,4%). Ключевыми факторами выступили волатильность национальной валюты и изменение тарифной политики ряда банков в отношении эмиссии пластиковых карт Humo, говорится в докладе.

В конце апреля Центробанк повысил прогноз общей инфляции по основному сценарию в 2024 году c 8−9% до 9−11%.