Правительство Узбекистана рассмотрит вопрос увеличения социальной нормы потребления электроэнергии на зимний период.

Заместитель премьер-министра, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров 3 июня выступил перед Законодательной палатой Олий Мажлиса с отчётом об исполнении бюджета за 2023 год и за первый квартал 2024 года.

По словам депутата Дониёра Ганиева, он получает большое число обращений от населения и большинство выражает недовольство тем, что при определении социальной нормы потребления электроэнергии не учтены потребности жителей, которые не обеспечены газом.

«Во многих местах есть газ, они используют его для отопления зимой, поэтому не потребляют много электричества. Но есть некоторые регионы, которые, к сожалению, не обеспечены газом. Они вынуждены использовать электроэнергию для отопления, это неправильно, но у них нет другого выбора… Уже сейчас можно посчитать, что предстоящей зимой у них будут большие расходы по электроэнергии», — заявил он.

Дониёр Ганиев.



Парламентарий попросил увеличить лимит по электроэнергии для таких граждан в зимний период.

Вице-премьер Джамшид Кучкаров признал, что у трети населения нет доступа к газоснабжению.

«Они покупают уголь, дрова в основном по рыночной цене, особенно дрова. Определённый объём нашего угля можно купить по ограниченной цене… Если я правильно понял вопрос, то речь о домохозяйствах, которые не могут воспользоваться социальными инструментами из-за отсутствия газа. Я правильно понял? Считаем этот вопрос правильным», — сказал он.

Глава Минэкономфина согласился, что этот вопрос будет актуальным зимой.

«Сейчас мы запишем [этот вопрос], проработаем его, проконсультируемся, после чего сообщим [дополнительную] информацию. Вопрос поставлен правильно», — заявил он.

Джамшид Кучкаров.



По состоянию на 24 мая этого года 4,26 млн абонентов потребляют природный газ, свыше 3,7 млн домохозяйств — сжиженный газ, то есть около 46,7% абонентов не имеют доступа к трубопроводному газоснабжению.

С 1 мая в Узбекистане повысились тарифы на электроэнергию и газ, а также введены социальные нормы потребления энергоресурсов. Установлены следующие размеры социальной нормы по потреблению энергоресурсов (они заменят действующие с ноября повышающие коэффициенты):

электроэнергия — до 200 кВт·ч в месяц;

газ (с марта по октябрь, а в Каракалпакстане и Хорезмской области — с марта по сентябрь) — до 100 кубометров;

газ во время отопительного сезона (с ноября по февраль, а в Каракалпакстане и Хорезмской области — октябрь-февраль) — до 500 кубометров.

Это меньше размеров, которые предлагалось установить в июле 2022 года (электроэнергия — 250 кВт·ч, газ вне отопительного сезона — 200 кубометров, в отопительный сезон — 700 кубометров), но тогда от повышения тарифов и введения базовых норм отказались.

Под социальной нормой понимается объём, оплачиваемый населением по льготному тарифу. До установленной нормы электричество или газ продаются по относительно низкой (льготной) цене, свыше этой нормы — по рыночным ценам.

По новым тарифам расходы абонентов, использующих до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц, вырастут в 1,5 раза — на дополнительную сумму до 31 тысячи сумов в месяц, для абонентов, использующих до 300 кВт·ч, — 91,5 тысячи сумов (в 2 раза), а для абонентов, использующих до 500 кВт·ч, — 212,5 тысячи сумов (в 2,5 раза), 1500 кВт·ч — на 1,04 млн сумов (в 3,4 раза).