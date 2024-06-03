Доходы государственного бюджета Узбекистана составили 52,6 трлн сумов за первый квартал 2024 года, следует из отчёта Министерства экономики и финансов.





Показатель вырос на 5,3 трлн сумов по сравнению с январём-мартом 2023 года. Если в первом квартале 2022 года доходы увеличились на 23,5%, то за этот же период 2023 года они выросли на 12,8%, а за первый квартал текущего года — на 11,3%. Таким образом, рост доходов замедляется второй год подряд.

Поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 17% — с 6,6 трлн до 7,7 трлн сумов, налога на имущество — с 1,3 трлн до 1,7 трлн сумов (+30,5%), налога на землю — с 1,4 трлн до 1,9 трлн сумов (+30,1%), таможенных платежей — до 2,2 трлн сумов (+27,6%).

Госбюджет получил с налогов на прибыль 12,3 трлн сумов, что на 9,6% больше аналогичного периода прошлого года (в 2023 году рост был 2,6%, в 2022 году — 8,7%). Рост поступлений в основном связан с прибылью металлургических заводов от продажи золота, цена которого на мировых рынках обновила рекорды.

Поступления от НДС упали с 13,22 трлн до 12,27 трлн сумов (-7,2%), за первый квартал 2023 года был рост на 12,1%. Министерство отмечает, что валовые поступления НДС (вместе с возвращаемой суммой) составили 19,3 трлн сумов, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,5%. Если за этот период прошлого года предпринимателям вернули 4,6 трлн сумов НДС, то в этом году — 7 трлн сумов.

Общие акцизные поступления выросли до 3,7 трлн сумов (+7%), но наблюдается снижение в части алкогольной продукции — с 492,7 млрд до 391,7 млрд сумов (-20,5%), газа — с 1,36 трлн до 1,08 трлн сумов (-20,6%), и полиэтиленовых гранул — до 63,8 млрд сумов (-3,8%).

За счёт отмены льгот акцизные поступления от бензина Аи-80 выросли на 450 млрд сумов.

Местные бюджеты получили 91 млрд сумов от приватизации государственных активов, что на 50,2 млрд сумов, или на 35,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поступления от государственных пошлин выросли до 702,1 млрд сумов (+16,3%), штрафов — до 508,2 млрд сумов (+16,2%), а вот от сборов уменьшились до 275,9 млрд сумов (-24,6%).

Ранее мы сообщали, что на 1 января 2024 года госдолг Узбекистана достиг 34,9 млрд долларов, увеличившись на 5,7 млрд долларов за год (вместо запланированного показателя в $2,9 млрд). За шесть лет долг вырос в 3 раза. В прошлом году резко выросли расходы на обслуживание госдолга.