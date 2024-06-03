В социальных сетях распространилось видео, на котором начальник управления юстиции Кашкадарьинской области Салохиддин Нуриев на пресс-конференции заявляет: «Когда народные деньги переходят в госбюджет, они становятся деньгами государства».

Блогер Умид Каримов на мероприятии заявил, что если запрещено обсуждать госслужащих в соцсетях, то они не должны получать зарплату из госбюджета, т. е. за счёт налогов граждан.

Глава управления юстиции сказал, что не согласен с этим мнением и что такого понятия, как «народные деньги», не существует.

«Я давно спорю с концепцией „налогов, которые мы платим“. Налоги платят все, а не только вы. В том числе определённая часть налога, который уплачивается работником, получающим зарплату, возвращается к нему. Так что, если народные деньги, народное имущество переходят в государственный бюджет, они автоматически становятся государственными деньгами. Как это формируется — это второй вопрос. Потому что в этом участвуют все», — сказал чиновник.

Блогер поинтересовался, изменится ли мнение Салохиддина Нуриева, когда он покинет госслужбу, двери которой для него будут закрыты, и он будет вынужден обратиться к журналистам и блогерам.

«Я буду уважать законы, какими они будут на то время. Потому что другого выхода нет», — ответил руководитель управления юстиции.

Реакция Минюста

В пресс-службе Министерства юстиции Узбекистана сообщили, что дадут оценку по итогам изучения ситуации.

«В Конституции отражена подотчётность деятельности государственных органов перед народом, деятельность Министерства юстиции в том числе организована на основе принципа строгой подотчётности перед обществом. Народ является единственным источником государственной власти. Государство выражает волю народа и служит его интересам. Государственные органы и должностные лица несут ответственность перед обществом и гражданами», — говорится в заявлении.

Все граждане, институты гражданского общества могут осуществлять общественный контроль, в том числе за формированием и исполнением государственного бюджета, отметили в Минюсте.

Салохиддин Нуриев (1981 года рождения) в 2001 году окончил Ташкентский государственный юридический институт, в 2008 году — Академию государственного и общественного строительства при президенте. Трудовую деятельность начал в 2001 году старшим советником, затем был главным советником, начальником отдела государственной регистрации ведомственных нормативных документов Министерства юстиции. В 2006 — 2010 годах был ведущим советником, главным советником, главой отдела по контролю за исполнением нормативно-правовых документов при министерстве. С 2010 по 2014 год работал начальником управления правовой информации Минюста с 2014 по 2018 год — начальником управления юстиции Наманганской области, с 2018 года — начальником Кашкадарьинского областного управления юстиции. В феврале 2024 года повторно возглавил Управление юстиции Кашкадарьи.