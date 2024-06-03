В Ташкенте 28−29 мая прошла встреча представителей железнодорожных администраций Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции по развитию грузоперевозок по транспортному коридору CASCA+. Об этом сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Стороны обсудили проекты, которые должны быть реализованы с целью развития транспортного коридора CASCA+. В ходе обсуждения представители «Узбекистон темир йуллари» выдвинули предложение о создании консорциума для координации деятельности транспортного коридора CASCA+.

Кроме того, предложено наладить перевозки скоропортящихся (фруктов и овощей) грузов в рефрижераторных контейнерах по коридору CASCA+ и создать систему онлайн-мониторинга местонахождения (дислокации) вагонов и контейнеров, перемещающихся по коридору.

Во встрече также приняли участие представители крупных предприятий-экспортёров, в частности, «Узкимёимпэкс», Алмалыкского горно-металлургического комбината, «Узавтосаноат», Ташкентского трубного завода и других.

CASCA+ — совместная инициатива государственных железных дорог Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Сейчас этот маршрут охватывает три региона — Центральная Азия (Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан), Южный Кавказ (Азербайджан и Грузия), а также Анатолия (Турция). Знак «+» в названии маршрута обозначает готовность принять новых потенциальных участников, заинтересованных в перевозках по трассе, конечной целью которой является связать государства юго-восточной Азии, в частности Китай, с Европой.