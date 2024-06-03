С окончанием школы и началом летних каникул у детей, как и у взрослых возрастает потребность в купании. Органы внутренних дел начали регулярно публиковать фотографии и видео, на которых видно, как они запрещают купаться детям в неположенных местах.

Фото: УВД Сурхандарьинской области.

Детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова заявила, что детям нужна альтернатива — безопасные места для купания.

«Предотвратить несчастные случаи с детьми можно только путём создания таких условий в каждом регионе. Мы направили запрос руководителям Национальной комиссии по вопросам детей всех регионов — хокимам областей», — сказала она «Газете.uz».

Сурайё Рахмонова отметила важность усиления контроля, профилактических мер и предупреждений для предотвращения несчастных случаев.

«Дети часто выходят купаться в водоёмы в своей местности. Поэтому мы обращаем внимание властей на вопрос безопасности. Усиление контроля позволит предотвратить несчастные случаи», — сказала Сурайё Рахмонова.

Фото: УЧС Ферганской области.

Однако недостаточно только предупреждать детей, чтобы они не купались в запрещённых местах.

«Запретами проблему решить сложно. Нужны и осведомлённость, и альтернативные безопасные водоёмы для детей», — подчеркнула она.

Сурайё Рахмонова напомнила, что родители несут ответственность за безопасность и здоровье детей во время каникул, и призвала ихк бдительности.

В 2022 году «Газета.uz» писала, как в Ташкенте, несмотря на стремительный рост населения и увеличение количества жарких дней, бесплатных мест для купания практически не осталось.