Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июня проводит видеоселекторное совещание по мерам улучшения туристической инфраструктуры в регионах и наращиванию потока туристов, а также диалог с действующими в сфере предпринимателями.

По данным пресс-службы главы государства, за последние годы в Ташкенте построены «такие туристические центры, как Tashkent City, Tashkent Mall и Magic City». Сообщается, что ежегодно эти комплексы посещают более 4 миллионов человек, более 35% из них — иностранные туристы.

Президент подверг критике тот факт, что столичная администрация не выступает с новыми предложениями по собственной инициативе.

В связи с этим заместитель хокима Ташкента по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций — начальник Главного управления туризма и спорта Фахриддин Давруков был освобождён от должности, которую занимал с апреля 2021 года.

Премьер-министру Абдулле Арипову поручено оценить работу каждого заместителя хокима по туризму.











