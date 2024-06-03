В Хиве 2 июня состоялось официальное открытие XII сессии Исламской конференции министров туризма под лозунгом «Хива — туристический город исламского мира в 2024 году». Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

В начале мероприятия председательство в Исламской конференции министров туризма Организации исламского сотрудничества (ОИС) было передано от Азербайджана Узбекистану.

В конференции приняли участие генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (OIC) Хусейн Ибрагим Тоха, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Назири и министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Было отмечено, что к концу 2023 года Узбекистан полностью восстановил свою сферу туризма после пандемии. За минувший год страну посетили 7 миллионов туристов, а по направлению внутреннего туризма был совершён 21 миллион поездок. Экспорт туристических услуг превысил 2,1 млрд долларов, или 40% от общего объёма экспорта услуг.

На сегодняшний день в сфере туризма обеспечена занятость 370 тысяч человек. Диверсификация туристических направлений помогла увеличить срок пребывания иностранных туристов в Узбекистане с 3−4 дней в 2017 году до 8−10 дней к сегодняшнему дню, отметил Азиз Абдухакимов.

Далее министр сообщил, что в ходе своего председательства Узбекистан уделит приоритетное внимание:

формированию «туризма будущего» на территории ОИС;

реализации программы «Smart-туристские дестинации», программы «Исламские туристские центры» и мега-инфотурам по ним;

созданию «Фонда развития туристской инфраструктуры ОИС»;

усилению спонсорской и благотворительной деятельности по реставрации и консервации ценных для исламской цивилизации объектов наследия.

Кроме того, он выдвинул предложения по формированию «Сети экотуризма ОИС»,а также налаживанию тесного сотрудничества между Туристической организацией ООН и Международной академией туризма в Самарканде.

Генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Тоха заявил, что «растущий интерес к исламскому туризму даёт государствам-членам значительные преимущества в развитии этой отрасли и лидерстве в ней».

«Коллективная координация по использованию цепочки поставок халяль имеет важное значение для продвижения исламского туризма, поскольку в настоящее время он стал одним из наиболее влиятельных секторов, стимулирующих экономический рост, а также даёт возможность значительно улучшить туризм внутри ОИС», — сказал он.

Отметим, в рамках XI сессии Организации исламского сотрудничества, состоявшейся в Баку в 2022 году, было принято решение впервые объявить Хиву «туристическим городом исламского мира» в 2024 году. Основными факторами победы стало признание ОИС таких реформ Узбекистана, как упрощение визового режима, сохранение культурного наследия и благоустройство исторических городов, говорится в сообщении.

Более того, особо отмечены восстановление исторического облика Хивы, работы по реставрации и консервации памятников, а также демонтаж электрических опор, условия для приёма большого потока туристов, улучшение инфраструктуры, строительство пятизвёздочной гостиницы, а также бутик-отелей и хостелов. Кроме того, высоко оценены созданные благоприятные условия для предпринимателей туризма и смежных сфер, отметили в Минэкологии.