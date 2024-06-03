В Узбекистане будут созданы Республиканская комиссия по организации открытого диалога президента с предпринимателями, а также экспертные рабочие группы по изучению и решению проблем предпринимателей в регионах. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 30 мая.

Первую встречу с предпринимателями в формате открытого диалога президент провёл 20 августа 2021 года. Тогда поступило более 15 тысяч вопросов и предложений от бизнесменов. Они были систематизированы по семи направлениям, после чего был принят ряд решений президента по решению этих проблем. Шавкат Мирзиёев на той встрече предложил проводить такое мероприятие каждый год и объявить 20 августа Днём предпринимателей.

Новой комиссии, которую возглавили вице-премьеры Джамшид Кучкаров и Джамшид Ходжаев (сопредседатели), должна каждый год с 15 июня до проведения диалога во второй половине августа организовывать круглосуточный приём предложений предпринимателей. Она также займётся выявлением системных проблем и разработкой предложений по их решению. Кроме того, в её задачи вошло оперативное решение отдельных вопросов предпринимателей на местах.

Торгово-промышленной палате поручено запустить электронную платформу «Открытый диалог с предпринимателями» для приёма обращений и публикации результатов диалога с принятыми актами законодательства.

Комиссия будет ежегодно определять место проведения диалога президента с представителями бизнеса. В текущем году его местом определён Каракалпакстан. До этого все встречи проводились в Ташкенте.

К диалогу будет приурочен международный бизнес-форум, на который должны быть привлечены иностранные инвесторы.

Кроме того, до конца года поручено с участием послов Узбекистана за рубежом привлечь бренды крупных компаний в рамках программы «Делайте бизнес в Каракалпакстане».

Направления экспертных групп по анализу проблем предпринимателей