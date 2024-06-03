Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 3 июня поручил ответственным лицам провести переговоры с коллегами в соседних странах, чтобы облегчить процесс пересечения границы, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства также указал на необходимость усовершенствования календарного плана фестивалей, проводимых в стране и пересмотра требований к проведению концертов известных зарубежных исполнителей.

По данным пресс-службы, туристы сталкиваются с трудностями при приобретении билетов на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы за полгода, не говоря уже о двухмесячном периоде.

Должностным лицам поручено запустить единую онлайн-платформу, которая будет предоставлять информацию о всех рейсах и возможность покупки билетов. При этом будет введена система продажи билетов по дифференцированной цене минимум за шесть месяцев до поездки.

Напомним, Стратегией развития Узбекистана до 2030 года запланировано увеличить объёмы авиаперевозок в 4 раза. Для достижения этой цели годовые темпы роста в отрасли должны составлять не менее 20%, отмечалось на презентации в феврале. Шавкат Мирзиёев тогда указывал на высокие цены на авиабилеты и недостаточное количество внутренних и международных рейсов для удовлетворения имеющегося спроса.