Пересадка деревьев с территории бывшего комплекса зданий СНБ в Ташкенте была незаконной, сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана.

22 мая появились видео с перевозкой огромных предметов, накрытых тканью, на длинных трейлерах. В управлении экологи города сообщили, что 26 многолетних дубов с территории бывшего СНБ будут пересажены в парк в Ташкентской области.

Начальник отдела городского управления экологии Турсунпулат Эгамов сообщил, что Metropol Group, которая строит на месте снесённого здания СНБ гостиничный комплекс Radisson, в январе направляла письмо, чтобы получить разрешение на вырубку деревьев, но управление не дало разрешения на вырубку деревьев под корень. Он добавил, что в законодательстве есть порядок переноса деревьев, определённый постановлением Кабинета министров №464 от 22 августа 2022 года, но нет порядка выдачи разрешения для этого процесса.

Турсунпулат Эгамов также сказал, компания Muna Mug начала пересадку деревьев, не получив разрешения ни от одной организации.

Генпрокуратура сообщила, что компания пересадила 53 здоровых многолетних дерева ценных сортов (дуб, сосна, айлант и другие) незаконно, нарушив порядок переноса деревьев, определённый упомянутым постановлением №464.

«В отношении руководителей хозяйствующего субъекта, незаконно пересадившего деревья, и должностных лиц, создавших для этого условия, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.

Уголовное дело взято под контроль Генпрокуратуры.

Ранее мы сообщали, что директор и учредитель компании Muna Mug Фаррух Хакимов пытался помешать фотографу Камилю Еникееву снимать пересаженные деревья. Он вёл себя агрессивно и облил фотографа энергетиком.

В июне 2021 года компания Metropol Group, учредителем которой указан сын бывшего главы МИДа Данияр Камилов, приватизировала бывшее здание СНБ за 210 млрд сумов. В марте 2023 года Metropol Group подписала соглашение с Radisson Hotel Group об открытии отеля премиум-класса Radisson Collection Hotel Tashkent. Стоимость проекта оценивается в 100 млн долларов.