Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана напомнил о вреде бахчевых и фруктов, продаваемых вдоль автомобильных дорог.

«Никогда не покупайте арбузы и дыни в палатках вдоль дорог. Такие бахчевые и фрукты впитывают токсичные вещества из выхлопов автотранспортных средств и считаются вредными для здоровья», — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что при неправильном употреблении дыни могут также наносить вред здоровью.

Употреблять дыню рекомендуется только в спелом виде и между приёмами пищи — как перекус, а не вместе с другой едой. При этом не стоит её употреблять на голодный желудок и после 17:00—19:00 .

В дыне мало калорий — 30−38 ккал на 100 г в зависимости от сорта. Однако дыня имеет высокие гликемический индекс и уровень сахара, как многие другие продукты, включая бананы — 60−65.

Употребление продуктов с высоким содержанием углеводов в вечернее время приводит к повышению уровня инсулина и образованию жиров, поэтому дыня не подходит людям с диабетом и склонным к ожирению.

Дыня противопоказана при язве желудка и обострении гастрита.

При этом дыня полезна для нервной системы и улучшает настроение. Наличие витамина В9 (фолиевой кислоты) полезно для беременных женщин.

Дыня рекомендуется при запорах, остеопорозе, рахите или псориазе, она способствует улучшению зрения, сердечной деятельности, состояния кожи, волос и ногтей.

В дыне есть антиоксиданты, полезные для укрепления иммунитета, бета-каротин и важный фермент антиоксидантной системы — супероксиддисмутаза.