После экспертизы станет известна стоимость работ и будет объявлен тендер для определения подрядчика, сообщили «Газете.uz» в группе реализации проекта «Комплексное развитие средних городов» при Министерстве экономики и финансов. Ожидается, что произойдёт это в июле-августе. Реставрационные работы продлятся минимум год. Заёмные средства на реставрацию в рамках проекта
по развитию средних городов выделил Всемирный банк.
Согласно научной концепции, по завершении работ на базе каганского дворца будет основан Музей истории внешней дипломатии Бухары. В нём будут работать отделы истории здания и дипломатии Бухарского эмирата. Экспозиция учреждения расскажет посетителям о достижениях города в общественной, экономической и культурной жизни, а также о борьбе Бухары за свободу и независимость.
В коллекцию музея войдут документы, фотографии и предметы, повествующие об экономических, социальных, культурных и дипломатических отношениях эмирата с Ираном, Афганистаном, Китаем, Россией, Индией, Турцией и Японией. В музее будут представлены образцы подарков, которые эти страны отправляли в Бухарский эмират.
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