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Фото: ШоХруХ Хайдаров / «Газета.uz»
Дворец эмира Бухары в Кагане планируется отреставрировать в 2025 году
Как он выглядит сегодня и что в нём будет после реставрации
Многие жители Бухары никогда не бывали в каганском дворце эмира Абдулахад-хана. Ограда вокруг его роскошного здания и пустынная площадь отпугивают туристов. Как дворец используется сегодня, в чём особенность его архитектуры и какими будут функции резиденции после реставрации — в нашем материале.
Многие жители Бухары никогда не бывали в каганском дворце эмира Абдулахад-хана. Ограда вокруг его роскошного здания и пустынная площадь отпугивают туристов. Как дворец используется сегодня, в чём особенность его архитектуры и какими будут функции резиденции после реставрации — в нашем материале.

Туристы, приезжающие в Бухару на поезде, с привокзальной площади города-спутника Кагана первым делом выходят к юго-восточному крылу дворца приёмов эмира Бухары Абдулахад-хана. Здание, построенное на рубеже XIX и XX веков, сегодня используется для хранения библиотечного фонда компании «Узбекистон темир йуллари». В зимнее время года в одном из залов действует спортивная секция по тхэквондо при детской спортшколе. На территории дворца площадью 3,7 га есть парк с каруселями. Попасть сюда могут все желающие, однако для многих бухарцев и других потенциальных посетителей место выглядит закрытым: высокий забор, прикрытые калитки и безлюдная площадь отталкивают людей, и они не решают ступить за порог.
На самом деле дворец ежедневно открыт для посетителей с 9 до 18:00. Экскурсии в нём не проводятся, но желающие могут прогуляться по залам, где в начале XX века проводились встречи с политиками зарубежных стран.
История дворца
История всего Кагана непосредственно связана с железной дорогой. В 1888 году — через 20 лет после того, как Бухарский эмират стал протекторатом России, — империя протянула Закаспийскую железную дорогу до Кагана. В те годы город назывался Новой Бухарой.
Железная дорога не только увеличила товарооборот между государствами. Она позволяла Российской империи усилить контроль над эмиратом: инфраструктура принадлежала империи, по ней можно было перевозить грузы и армию. При этом Бухару с миром связал самый передовой транспорт своего времени. Главными его пассажирами были прежде всего эмир и его приближенные. После открытия железной дороги Абдулахад-хан стал регулярно путешествовать с семьёй и придворными в Петербург, Москву, Крым. В поездках по Ялте, Кисловодску, Пятигорску и другим курортам он приобретал земли, на которых позднее появлялись его резиденции.

Исследователь Зилола Хамидова в статье для журнала «Мозийдан садо» («Голос из прошлого») писала, что путешествия сподвигли эмира построить дворец приёмов в Бухаре.
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«Посетив города России, Закавказья и Крыма, ознакомившись с жизнью аристократии и дворян, эмир приказал построить дворец, обладающий всеми удобствами и предназначенный для приёма иностранных гостей, воссоединяющий в себе национальный и европейский стили», — отмечала Зилола Хамидова.
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По словам аспиранта Института истории Академии наук Шавката Бабаджанова, по возвращении из Петербурга Абдулахад-хан захотел построить дворец, чтобы встретить в Бухаре императора Николая II.
«Здание должно было соответствовать дому императора и архитектурным требованиям того времени. Эмир потребовал, чтобы дворец был построен в три этажа, великолепный и величественный, достаточно красивый, чтобы очаровать человека с первого взгляда», — сказал Шавкат Бабаджанов.

Поездка императора в Туркестан в начале ХХ века действительно планировалась. Однако из-за событий «Кровавого воскресенья», спровоцировавших Первую русскую революцию, царь так и не приехал в Туркестан. По словам Шавката Бабаджанова, вместо Николая II в каганском дворце гостил его дядя, князь Константин.

По первоначальному плану дворец должны были построить внутри Бухары. Однако духовенство города было против присутствия иноверцев в центре эмирата, пишет Зилола Хамидова. Потому дворец возвели в 12 километрах от него — в Новой Бухаре.
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Разработку проекта поручили выдающемуся архитектору своего времени Алексею Бенуа. Зодчий работал над чертежами два года. Строительными работами руководил инженер Дубровин. Наряду с местными мастерами к строительству привлекли специалистов из Российской империи и Прибалтики. Большинство источников сообщает, что строительство дворца началось в августе 1895 года и завершилось в 1898 году. Шавкат Бабаджанов, ссылаясь на другие источники, утверждает, что строительство продолжалось до 1903 года.
Архитектурные особенности дворца
Дворец построен в мавританском стиле при участии бухарских и русских мастеров. Фундамент, согласно историческим данным, рыли целый год. Три слоя скальной породы под зданием должны были защитить конструкцию от соли. Для защиты здания от сырости и влаги была построена современная ирригационно-дренажная система.
Попасть на территорию резиденции можно было с трёх сторон. Площадь дворца составила 5500 кв. м. На первом этаже насчитывалось 17 комнат с уникальным оформлением. Среди них четыре спальни, большая библиотека, кухня в западном стиле, приёмные залы, а также величественный бальный зал длиной 17-метров.
Интерьеры дворца выполнены в стиле классицизма, барокко, ампир, а также мавританской и готической архитектуры. В отделке в основном использовался ганч. Стены бального зала украшены гипсовыми медальонами и ложными окнами. На фресках изображены живописные пейзажи. Здесь был балконный этаж, предназначенный для оркестра и хора. Шавкат Бабаджанов отмечает, что в комнате была замечательная акустика.
Дворец украшен множеством колонн, минаретов и куполов. Портал второго этажа украшен цветочным орнаментом, резьбой арабской вязи и другими узорами. Такой же орнамент встречается на деревянных колоннах айвана западного крыла.
Из комнат второго и третьего этажа есть выход на веранды для отдыха. В начале XX века дворец был самым высоким зданием в Кагане и со смотровых площадок открывалась панорама города.
Помещения дворца отапливались голландскими печами из ганча. Зилола Хамидова отмечает, что между стенами были оставлены специальные коридоры для циркуляции тёплого воздуха. Для охлаждения помещений летом открывались дверцы глубокого подвала. Прохладный воздух проникал в те же коридоры.
Во времена эмира Абдулахад-хана в восточной и южной частях двора работали фонтаны, но до наших дней они не сохранились. В коллекции дворцового сада росли декоративные деревья, среди которых бразильская катальпа, русская акация, каштан, вяз и дуб. Шавкат Бабаджанов, ссылаясь на источники, отмечает, что в силу высокого уровня засоления почвы эти виды могли бы не прижиться в условиях Бухары. Поэтому сначала на территории посадили пригодный для климата саксаул, который, по данным историка, содействует снижению засоления почв. На создание сада специалисты потратили семь лет, а сумма строительства составила 350 тысяч рублей.

По слухам, от каганской резиденции к бухарскому Арку ведёт подземная дорога шириной пять метров. В просторном тоннеле могли свободно перемещаться лошади.

«Но мы сами туда не спускались. Даже не знаем, где он. Я слышала, что тоннель наполовину заполнен мусором и водой», — говорит экскурсовод Мехринисо Кадырова.
Жизнь дворца после 1920 года
В 1920 году Красная армия заняла Бухару. По словам директора каганского дворца Шухрата Раджабова, после упразднения эмирата в здании резиденции действовала женская школа, готовившая коммунистов. В 1947 году здесь разместился Дворец культуры железнодорожников.

Шухрат Раджабов отмечает, что сегодня во дворце ничего нет: помещения пустые, экспозиции никогда не было. Библиотека компании «Узбекистон темир йуллари» непубличная. Фонд представлен технической литературой, которую заберут во время ожидаемой реставрации. До недавнего времени в бальном зале проводились заседания. Долгие годы во дворце действовал ЗАГС, однако пять лет назад ему дали другое помещение. Зимой один из залов дворца используется для спортивной секции по тхэквондо.
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В январе 2022 года дворец был передан в распоряжение хокимията Кагана, а затем городского управления благоустройства. Пресс-секретарь администрации города Мухаммадали Нарзиллаев объясняет это решение тем, что Бухарский региональный железнодорожный узел не смог восстановить и отреставрировать дворец. Однако директор Шухрат Раджабов отмечает, что по сути главным балансодержателем резиденции остаётся областной департамент культурного наследия. Управление благоустройства следит за поливом и техническим состоянием здания.
Состояние его, согласно экспертному заключению, предоставленному редакции, неудовлетворительное. В резиденции нет ни системы теплоснабжения, ни канализации, ни холодного или горячего водоснабжения. Отсутствуют газ, система пожарной безопасности и пункт сбора отходов. Фундамент, стены, кровля, деревянные фрагменты резиденции и художественное оформление интерьеров и и фасада требуют ремонта. Ветхость строения усугубляют высокий уровень минерализации почвы и воды. «Для передачи объекта будущим поколениям необходима консервация», — говорится в заключении экспертизы.
Реставрация
В январе 2022 года Департамент культурного наследия Бухарской области объявил конкурс на разработку проекта реставрации дворца. Ожидалось, что проект оперативно согласуют с соответствующими государственными структурами и реставрационные работы закончатся в 2023 году. Однако на сегодняшний день работы всё ещё не начали.

Специалист департамента Шахоббас Шарафиддинов объяснил задержку длительной разработкой проекта. Над планом реставрации работала группа комплексного развития средних городов при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли. Команда предоставила проект лишь в конце 2023 года. Научно-экспертный совет Агентства культурного наследия одобрил его. Сейчас документация находится на проверке экспертного органа при Министерстве строительства и жилищно-коммунального обслуживания.
После экспертизы станет известна стоимость работ и будет объявлен тендер для определения подрядчика, сообщили «Газете.uz» в группе реализации проекта «Комплексное развитие средних городов» при Министерстве экономики и финансов. Ожидается, что произойдёт это в июле-августе. Реставрационные работы продлятся минимум год. Заёмные средства на реставрацию в рамках проекта по развитию средних городов выделил Всемирный банк.

Согласно научной концепции, по завершении работ на базе каганского дворца будет основан Музей истории внешней дипломатии Бухары. В нём будут работать отделы истории здания и дипломатии Бухарского эмирата. Экспозиция учреждения расскажет посетителям о достижениях города в общественной, экономической и культурной жизни, а также о борьбе Бухары за свободу и независимость.

В коллекцию музея войдут документы, фотографии и предметы, повествующие об экономических, социальных, культурных и дипломатических отношениях эмирата с Ираном, Афганистаном, Китаем, Россией, Индией, Турцией и Японией. В музее будут представлены образцы подарков, которые эти страны отправляли в Бухарский эмират.
Текст подготовила Зиёда Рамазонова.
Авторы фотографий: Бехзод Болтаев, Шохрух Хайдаров.

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