Во времена эмира Абдулахад-хана в восточной и южной частях двора работали фонтаны, но до наших дней они не сохранились. В коллекции дворцового сада росли декоративные деревья, среди которых бразильская катальпа, русская акация, каштан, вяз и дуб. Шавкат Бабаджанов, ссылаясь на источники, отмечает, что в силу высокого уровня засоления почвы эти виды могли бы не прижиться в условиях Бухары. Поэтому сначала на территории посадили пригодный для климата саксаул, который, по данным историка, содействует снижению засоления почв. На создание сада специалисты потратили семь лет, а сумма строительства составила 350 тысяч рублей.



По слухам, от каганской резиденции к бухарскому Арку ведёт подземная дорога шириной пять метров. В просторном тоннеле могли свободно перемещаться лошади.



«Но мы сами туда не спускались. Даже не знаем, где он. Я слышала, что тоннель наполовину заполнен мусором и водой», — говорит экскурсовод Мехринисо Кадырова.