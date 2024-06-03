Алексей Дмитриев — живописец, иллюстратор, сценограф, на счету которого множество персональных всероссийских и международных выставок, почётных наград и звание «Заслуженный художник Республики Алтай». Он родился в Ташкенте в театральной семье и провёл детство за кулисами. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт. Работал главным художником в столичном ТЮЗе, Государственном академическом русском драматическом театре и «Ильхоме». В качестве художника-постановщика участвовал в создании десятков спектаклей в театрах России и СНГ.

Алексей Дмитриев.



Иллюстрированием книг Дмитриев начал заниматься в начале нулевых — после переезда в Россию. Его первым проектом стала книга Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». С тех пор художник в сотрудничестве с московским издательством «АРБОР» проиллюстрировал «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта, «Трёх толстяков» Юрия Олеши, «Собачье сердце» Михаила Булгакова, «Повесть о Ходже Насреддине» Леонида Соловьёва, «Руслана и Людмилу» Александра Пушкина, «Уральские сказы» Павла Бажова и «Басни» Ивана Крылова. Три последних книги легли в основу выставки «Большие книги» в ЦВЗ.





«Алексей Дмитриев — один из лучших иллюстраторов России. От других его отличает то, что он — театральный художник и работает над книгой как режиссёр над спектаклем. Только последний работает вместе с труппой, а иллюстратор — только с автором или в одиночку. Дмитриев очень основательно подходит к иллюстрации каждой книги. Визуальный опыт и знание истории делают иллюстрацию его знамением», — рассказал Сергей Абатуров, художник, дизайнер книг и близкий друг иллюстратора.





Выставка «Большие книги» — не первая встреча ташкентского зрителя с творчеством Дмитриева. В 2018 году вместе с фотографом и издателем Сергеем Касьяновым художник представил в музее искусства миниатюры Востока имени К. Бехзода более 20 графических работ к «Повести о Ходже Насреддине» Леонида Соловьёва. Иллюстрации к книге о проделках острослова и мудреца, с которой связаны детские воспоминания Дмитриева, получили множество положительных отзывов. Тогда же председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нур предложил Дмитриеву вернуться в Ташкент с выставкой иллюстраций сразу к нескольким книгам. Задуманное удалось осуществить шесть лет спустя.





На выставке «Большие книги» представлена 81 цифровая репродукция иллюстраций к «Уральским сказам» Павла Бажова, «Басням» Ивана Крылова и поэме «Руслан и Людмила» Александра Пушкина, выполненных художником в период с 2012 по 2021 годы. Также посетители могут увидеть экземпляры трёх подарочных книг, выпущенных ограниченными тиражами.

К каждому литературному произведению Алексей Дмитриев нашёл индивидуальный язык повествования. Иллюстрируя басни Ивана Крылова, художник использует всего два цвета: чёрный и фоновый бежевый. Таким образом он отдаёт дань лаконичному литературному стилю баснописца. Иллюстрации к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» многослойны и живописны, образы персонажей яркие, детализированные. Духом уральского фольклора пронизаны иллюстрации к сказкам Бажова, среди которых «Серебряное копытце», «Каменный цветок», «Малахитовая шкатулка», «Хозяйка медной горы» и другие.





«Иллюстрации в книге должны идти параллельно с текстом и служить подсказкой для читателя. Художник, можно сказать, оживляет прочитанное и по-своему режиссирует произведение. Алексею удаётся настолько точно попадать в истории, что его иллюстрации оказываются „живее“ и остаются в памяти», — рассказал Сергей Абатуров.





Работы Алексея Дмитриева хранятся в Государственном художественном музее Алтайского края, Национальном музее имени А. В. Анохина, Бийском краеведческом музее имени В. В. Бианки, а также в частных собраниях в России, Франции, США, Турции, Израиле, Узбекистане и других странах. После завершения выставки, посвящённой Ходже Насреддину, художник передал часть работ в фонд Дирекции художественных выставок. Есть вероятность, что аналогичным образом он поступит и в этот раз.

Посетить выставку «Большие книги» и погрузиться в мир знакомых с детства книг можно до 17 июня. Вход свободный.