Политика
Президент возложил цветы к монументу «Ода стойкости» и навестил ветеранов войны (+фото)
Президент Узбекистана посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию памятника «Ода стойкости». Он также ознакомился с проектом строительства на территории парка мемориала и навестил участников войны.
Президент поздравил народ Узбекистана с Днём памяти и почестей
Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днём памяти и почестей и 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне. В нынешнее неспокойное время подвиг ветеранов служит образцом в умении ценить и беречь мир и стабильность, межнациональную и межконфессиональную дружбу и согласие, отметил он.
«Мне нельзя уставать, мы только начинаем большие дела» — Шавкат Мирзиёев
Президент навестил участников войны в госпитале. Общаясь с одним из ветеранов, он позвонил хокиму Сырдарьинской области и поручил выделить квартиру. Другой ветеран сказал, что если его спросят о Шавкате Мирзиёеве, он попросил бы оставить его президентом навсегда. Глава государства в ответ засмеялся.
Внучку ветерана войны зачислили в ТГЭУ в качестве подарка президента
Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев и глава Минвуза Конгратбай Шарипов вслед за президентом встретились с ветераном войны в Ташкенте. Они сообщили, что его внучка зачислена в Ташкентский государственный экономический университет на основе гранта, отметив, что это подарок главы государства.
Экономика
Уран и медь будут поддерживать рост экспорта Узбекистана — ЦБ
Динамику экспорта Узбекистана без учёта золота в 2024 году могут поддержать рост цен на уран и медь из-за возрастающей роли атомной энергетики в мире и «положительных тенденций» в производственном секторе Китая, отмечает Центробанк.
Золотовалютные резервы продолжают расти на фоне подорожания золота
В апреле золотовалютные резервы Узбекистана выросли до 35,1 млрд долларов на фоне роста мировых цен на золото. При этом физический объём драгметалла в резервах уменьшился на 1,24 тонны и остаётся на уровне минимального показателя с мая 2022 года.
Гендиректор Suez — о модернизации системы водоснабжения Ташкента и проектах в Узбекистане
Французская Suez планирует в течение семи лет устранить около 30 тысяч утечек в системе водоснабжения Ташкента, заявил гендиректор компании Пол Бурдийон. Компания также предлагает Узбекистану переработку сточных вод и их использование в промышленности, сельском хозяйстве, для полива парков и садов.
ФАР, ЕС и ПРООН поддержат зелёное бюджетирование в Узбекистане
Европейский союз выделил грант в 600 тысяч евро. На эти средства при помощи Французского агентства развития и ПРООН в Узбекистане будут внедрены принципы зелёного бюджетирования. Это означает, что при формировании бюджета будут учитываться Цели устойчивого развития и экологическая повестка.
Общество
Студент, пытавшийся поджечь посольство Израиля в Ташкенте, осуждён на 5 лет
19-летний студент УзГУМЯ пытался поджечь посольство Израиля в Ташкенте, перебросив бутылку с керосином через стену. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.
Проходной балл для поступления в вузы повысят
Минимальный проходной балл для поступления в вузы Узбекистана будет повышен с 56,7 до 94,5 балла по направлениям здравоохранения, права, бизнеса и управления и до 75,6 балла — по остальным направлениям. Квоты по социально-гуманитарным профессиям сократят в пользу других направлений.
Обязательную 3-летнюю отработку студентам, обучающимся на гранте, отменят
В Узбекистане отменят обязанность работать в течение 3 лет после окончания учёбы студентов, обучавшихся на основе гранта в госвузах. Также сократят госзаказ по социально-гуманитарным направлениям, а эти квоты распределят между инженерными, медицинскими, точными и естественными науками.
МВД предлагает запустить платный сервис онлайн-свиданий для заключённых
МВД Узбекистана предложило создать в местах исполнения наказания возможность организации для осуждённых дистанционных видео-свиданий. Для установки защищённой системы видеосвязи планируется заключить прямой договор на 10 лет с Inm International.
Апрель в Узбекистане был на 1−2 градуса теплее нормы
По северо-западу Узбекистана прошедший месяц вошёл в пятёрку самых тёплых апрелей за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя температура воздуха была на 1−2 градуса, а по югу страны — на 3−5 градусов Цельсия выше нормы.
30-летие партнёрства Узбекистана и ЕС отметят фестивалем
Фестиваль Европейского союза, посвящённый 30-летию партнёрства с Узбекистаном, состоится 18 мая в Ботаническом саду Ташкента. В рамках мероприятия будут представлены более 40 проектов, финансируемых ЕС. Участников ожидают игры и викторины, а также гала-концерт.
Фото: Фестиваль инновационных технологий в сфере обороны впервые прошёл в Ташкенте
В Ташкенте впервые прошёл фестиваль инновационных технологий в сфере обороны. Свою продукцию представили около 20 крупных производственных предприятий. Достижения оборонной промышленности Узбекистана — в большом фоторепортаже «Газеты.uz».
Культура
Фестиваль электронной музыки «Стихия» вновь пройдёт в Муйнаке
Этим летом «Стихия» вернётся в Каракалпакстан: четыре дня насыщенной программы пройдут на «кладбище» кораблей в Муйнаке. Программа мероприятия и лайнап артистов — в материале «Газеты.uz».
"Полный сюр": выставка «Невидимый пейзаж» проходит в Ташкенте
Сюрреалистическая выставка «Невидимый пейзаж» проходит в театре «Ильхом». Четыре столичных художника придумали её два года назад. В название, которое обыгрывается в абстракциях и фантастических сюжетах с НЛО, вшита сверхзадача — показать другое искусство: ироничное, без традиционных штампов.
Мир
США приостановили поставку оружия Израилю из-за операции в Рафахе
США приостановили поставку 3500 бомб Израилю из-за опасений, что они могут быть использованы при наступлении на город Рафах на юге сектора Газа, в котором укрываются более 1 миллиона палестинских беженцев.
AstraZeneca отзывает вакцину от COVID-19 по всему миру
AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу своей вакцины от коронавируса по всему миру. В компании такой шаг объяснили обилием других, более эффективных препаратов. Ранее производитель признал, что его вакцина может очень редко вызывать тромбоз.
Апрель 2024 года стал самым тёплым в мире
Минувший апрель стал самым тёплым по всему миру за всю историю наблюдений, а также 11-м месяц подряд, когда метеорологи фиксируют температурные рекорды.
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