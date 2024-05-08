Политика

Президент Узбекистана посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию памятника «Ода стойкости». Он также ознакомился с проектом строительства на территории парка мемориала и навестил участников войны.

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днём памяти и почестей и 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне. В нынешнее неспокойное время подвиг ветеранов служит образцом в умении ценить и беречь мир и стабильность, межнациональную и межконфессиональную дружбу и согласие, отметил он.

Президент навестил участников войны в госпитале. Общаясь с одним из ветеранов, он позвонил хокиму Сырдарьинской области и поручил выделить квартиру. Другой ветеран сказал, что если его спросят о Шавкате Мирзиёеве, он попросил бы оставить его президентом навсегда. Глава государства в ответ засмеялся.

Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев и глава Минвуза Конгратбай Шарипов вслед за президентом встретились с ветераном войны в Ташкенте. Они сообщили, что его внучка зачислена в Ташкентский государственный экономический университет на основе гранта, отметив, что это подарок главы государства.

Экономика

Динамику экспорта Узбекистана без учёта золота в 2024 году могут поддержать рост цен на уран и медь из-за возрастающей роли атомной энергетики в мире и «положительных тенденций» в производственном секторе Китая, отмечает Центробанк.

В апреле золотовалютные резервы Узбекистана выросли до 35,1 млрд долларов на фоне роста мировых цен на золото. При этом физический объём драгметалла в резервах уменьшился на 1,24 тонны и остаётся на уровне минимального показателя с мая 2022 года.

Французская Suez планирует в течение семи лет устранить около 30 тысяч утечек в системе водоснабжения Ташкента, заявил гендиректор компании Пол Бурдийон. Компания также предлагает Узбекистану переработку сточных вод и их использование в промышленности, сельском хозяйстве, для полива парков и садов.

Европейский союз выделил грант в 600 тысяч евро. На эти средства при помощи Французского агентства развития и ПРООН в Узбекистане будут внедрены принципы зелёного бюджетирования. Это означает, что при формировании бюджета будут учитываться Цели устойчивого развития и экологическая повестка.

Общество

19-летний студент УзГУМЯ пытался поджечь посольство Израиля в Ташкенте, перебросив бутылку с керосином через стену. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Минимальный проходной балл для поступления в вузы Узбекистана будет повышен с 56,7 до 94,5 балла по направлениям здравоохранения, права, бизнеса и управления и до 75,6 балла — по остальным направлениям. Квоты по социально-гуманитарным профессиям сократят в пользу других направлений.

В Узбекистане отменят обязанность работать в течение 3 лет после окончания учёбы студентов, обучавшихся на основе гранта в госвузах. Также сократят госзаказ по социально-гуманитарным направлениям, а эти квоты распределят между инженерными, медицинскими, точными и естественными науками.

МВД Узбекистана предложило создать в местах исполнения наказания возможность организации для осуждённых дистанционных видео-свиданий. Для установки защищённой системы видеосвязи планируется заключить прямой договор на 10 лет с Inm International.

По северо-западу Узбекистана прошедший месяц вошёл в пятёрку самых тёплых апрелей за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя температура воздуха была на 1−2 градуса, а по югу страны — на 3−5 градусов Цельсия выше нормы.

Фестиваль Европейского союза, посвящённый 30-летию партнёрства с Узбекистаном, состоится 18 мая в Ботаническом саду Ташкента. В рамках мероприятия будут представлены более 40 проектов, финансируемых ЕС. Участников ожидают игры и викторины, а также гала-концерт.

В Ташкенте впервые прошёл фестиваль инновационных технологий в сфере обороны. Свою продукцию представили около 20 крупных производственных предприятий. Достижения оборонной промышленности Узбекистана — в большом фоторепортаже «Газеты.uz».

Культура

Этим летом «Стихия» вернётся в Каракалпакстан: четыре дня насыщенной программы пройдут на «кладбище» кораблей в Муйнаке. Программа мероприятия и лайнап артистов — в материале «Газеты.uz».

Сюрреалистическая выставка «Невидимый пейзаж» проходит в театре «Ильхом». Четыре столичных художника придумали её два года назад. В название, которое обыгрывается в абстракциях и фантастических сюжетах с НЛО, вшита сверхзадача — показать другое искусство: ироничное, без традиционных штампов.

Мир

США приостановили поставку 3500 бомб Израилю из-за опасений, что они могут быть использованы при наступлении на город Рафах на юге сектора Газа, в котором укрываются более 1 миллиона палестинских беженцев.

AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу своей вакцины от коронавируса по всему миру. В компании такой шаг объяснили обилием других, более эффективных препаратов. Ранее производитель признал, что его вакцина может очень редко вызывать тромбоз.

Минувший апрель стал самым тёплым по всему миру за всю историю наблюдений, а также 11-м месяц подряд, когда метеорологи фиксируют температурные рекорды.

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