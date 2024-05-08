В конце апреля власти США приостановили поставку 3500 бомб Израилю из-за опасений, что их могут использовать при наступлении на город Рафах на юге сектора Газа, пишут New York Times и AP со ссылкой на источники в администрации президента США.

По их словам, президент Джо Байден приостановил поставку партии из 1,8 тысячи 900-килограммовых бомб и 1,7 тысячи 225-килограммовых бомб. США опасаются того, как израильские военные будут использовать такие крупные бомбы в условиях плотной городской застройки в Рафахе, где укрываются более одного миллиона палестинских беженцев, отмечает AP.

Сейчас администрация президента рассматривает вопрос о том, следует ли приостановить будущие поставки оружия, в том числе комплексов наведения, утверждают источники NYT.

Издание Axios ещё 5 мая писало, что США приостановили поставки оружия в Израиль — это произошло впервые с 7 октября 2023 года, когда палестинская группировка ХАМАС напала на израильскую территорию. Собеседники издания уточнили, что этот шаг вызвал серьёзную обеспокоенность в правительстве Израиля.

Байден сталкивается с резкой критикой со стороны американского общества, которое выступает против поддержки Израиля, отмечает Axios. В феврале Белый дом попросил Израиль предоставить гарантии того, что израильские военные в секторе Газа используют оружие американского производства в соответствии с международным правом. В марте Израиль подписал гарантийное письмо.

Источник NYT сообщил, что администрация президента США начала пересматривать поставки оружия Израилю в прошлом месяце, когда стало ясно, что израильские власти, вероятно, приняли решение о военной операции в Рафахе. Изначально Байден считал, что Израиль не должен вторгаться в Рафах без плана по минимизации потерь среди мирного населения, но в последние недели в Белом доме заявляли, что не верят в возможность такого плана вообще.

7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об установлении контроля над КПП «Рафах» со стороны сектора Газа. Израильские военные заявили, что начали «точечную» операцию по уничтожению оставшихся батальонов ХАМАС в Рафахе. За день до этого ЦАХАЛ призвала жителей восточных районов Рафаха эвакуироваться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города.