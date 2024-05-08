Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca отзывает разрешения на продажу и использование своей вакцины от коронавируса по всему миру, сообщает Telegraph.

В марте компания подала заявление о добровольном отзыве разрешения на продажу вакцины в Евросоюзе, оно вступило в силу 7 мая. Аналогичные заявления будут поданы в ближайшие месяцы в Великобритании и других странах, которые сертифицировали вакцину под названием Vaxzevria.

В заявлении компании говорится, что вакцина снимается с продажи по коммерческим причинам. Вакцина больше не производится и не поставляется, поскольку её заменили обновлённые вакцины, адаптированные для борьбы с новыми штаммами COVID-19, утверждает производитель.

В последние месяцы Vaxzevria стала объектом пристального внимания из-за редкого побочного эффекта, который вызывает образование тромбов и снижение уровня тромбоцитов в крови. В феврале AstraZeneca впервые признала в судебных документах, что её вакцина может «в очень редких случаях» вызвать синдром СТТ (синдром тромбоза с тромбоцитопенией).

СТТ был связан как минимум с 81 случаем смерти в Великобритании, а также с сотнями серьёзных травм. Коллективный иск против AstraZeneca в Высший суд Англии и Уэльс подали более 50 предполагаемых пострадавших и родственников погибших.

AstraZeneca настаивает, что решение об отзыве вакцины не связано с судебным процессом или признанием того, что она может вызывать СТТ. В фармкомпании заявили, что это чистое совпадение.

«Мы невероятно гордимся той ролью, которую Vaxzevria сыграла в прекращении глобальной пандемии. По независимым оценкам, только за первый год применения препарата было спасено более 6,5 миллиона жизней, а по всему миру было поставлено более трёх миллиардов доз», — говорится в заявлении компании.

Власти Великобритании практически прекратили использовать вакцину AstraZeneca к осени 2021 года. Её заменили препаратами Pfizer и Moderna к зимней бустерной кампании в конце того же года.

Некоторые страны уже прекратили поставки вакцины. Она недоступна для использования в Австралии с марта 2023 года, хотя поэтапный её вывод начался ещё в 2021 году из-за широкой доступности новых вакцин, отмечает Guardian.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину AstraZeneca против COVID-19 в феврале 2021 года. В том же году компания изменила название вакцины на Vaxzevria. Вакцина была разрешена для применения лицами в возрасте 18 лет и старше и вводилась в виде двух инъекций, с интервалом примерно в три месяца. В некоторых странах препарат также использовался в качестве бустерной дозы.

Vaxzevria состоит из другого вируса семейства аденовирусов, модифицированного так, чтобы он содержал ген, отвечающий за образование белка SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего Covid-19. Вакцина не содержит самого вируса и не может вызвать его.

Миллиарды доз вакцины AstraZeneca были доставлены в более бедные страны в рамках программы, координируемой ООН, поскольку её было дешевле и проще производить, а также распространять. Позже исследования показали, что РНК-вакцины от Pfizer-BioNTech и Moderna обеспечивают лучшую защиту от COVID-19 и его многочисленных вариантов, и большинство стран перешли на эти прививки, уточняет AP.