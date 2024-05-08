Соглашение о финансировании нового проекта в поддержку зелёного развития Узбекистана подписали 6 мая глава Центральноазиатского офиса Французского агентства развития (ФАР) Винсент Копён, посол Европейского союза в Узбекистане Шарлотта Адриан и исполняющий обязанности постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Анас Карман. Об этом сообщили в пресс-службе ПРООН.

Проект нацелен на содействие правительству Узбекистана в интеграции зелёных аспектов в бюджетный процесс путём внедрения методологии зелёного бюджетирования, более эффективного использования государственных финансов, а также пилотирования и внедрения инновационных финансовых инструментов. Ожидается, что Министерство экономики и финансов Узбекистана выступит в качестве национального партнёра по реализации этого проекта.

В рамках подписанного соглашения грантовые средства в размере 600 тысяч евро, предоставленных ЕС, будут направлены ФАР и ПРООН на оказание технической помощи правительству Узбекистана в рамках проекта «Поддержка финансирования зелёного развития в Узбекистане» в период 2024—2026 годов.

«Интегрируя зелёные приоритеты в финансирование и используя инновационные инструменты, мы прокладываем путь к формированию бюджетного процесса, способствующего устойчивому развитию», — отметил Анас Файяд Карман.

Новый проект будет опираться на результаты и достижения предыдущей совместной инициативы ФАР и ПРООН по внедрению методологий и практик бюджетирования на основе Целей устойчивого развития (ЦУР), успешно реализованной в 2022—2023 годах. Тогда Министерству экономики и финансов была оказана поддержка в разработке и развитии методологий на основе передового международного опыта, проведении исследовательских работ, а также укреплении потенциала национальных партнёров в области ЦУР и зелёного бюджетирования.

Основные результаты проекта включают впервые проведённую в Узбекистане климатическую маркировку бюджета и представление её результатов в публикациях «Бюджета для граждан». Кроме того, был подготовлен первый в Узбекистане Обзор государственных климатических расходов и институциональная оценка, призванные проанализировать и определить, в какой степени вопросы изменения климата интегрированы в политику страны, отражены ли в государственном бюджете.

«Эти результаты обеспечили прочную основу для укрепления диалога и коммуникации правительства с парламентом и гражданским обществом о важности вопросов изменения климата и зелёного развития для Узбекистана», — говорится в сообщении.