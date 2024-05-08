Официальные резервные активы Узбекистана на 1 мая составили 35,1 млрд долларов (+2,7%), увеличившись за апрель на 918 млн долларов, следует из данных Центрального банка. Это максимум с апреля прошлого года (35,2 млрд долларов).

Согласно данным регулятора, в прошлом месяце резервы в иностранной валюте сократились на 238,6 млн долларов — до 8,02 млрд долларов. С начала года валютные резервы сократились на 1,35 млрд долларов (в том числе за счёт погашения долга по суверенным еврооблигациям на 500 млн долларов, которые страна выпускала в 2019 году).

На фоне продолжающегося роста котировок золота стоимость золотого запаса в ЦБ выросла на 1,16 млрд долларов — до 26,53 млрд долларов. При этом физический объём уменьшился лишь на 0,04 млн тройских унций (1,24 тонны) — до 11,46 млн тройских унций (356,45 тонны). Это минимальный показатель с мая 2022 года (11,42 млн).





В апреле котировки золота выросли с 2257 до 2311 долларов за унцию (+2,4%) и продолжают обновлять исторические максимумы. Например, на 19 апреля цена превысила 2400 долларов.

Напомним, по итогам 2023 года «финансовая подушка» страны просела на 1,2 млрд долларов — до 34,56 млрд долларов. Снижение резервов по итогам года тогда произошло впервые с 2018 года. Физический объём золота за год уменьшился почти на 25 тонн.