В Ташкентском ботаническом саду 18 мая состоятся фестиваль и концерт, посвящённые 30-летию партнёрства Европейского союза и Узбекистана, сообщила Делегация ЕС в Ташкенте.

Фестиваль Европейского союза, выставка проектов, финансируемых ЕС, и гала-концерт знаменуют начало серии мероприятий, посвящённых юбилейной дате и запланированных на 2024 год.

«Наше долгосрочное партнёрство основывается на общих ценностях и целях. Европейский союз непоколебим в своей поддержке устойчивого развития Узбекистана и лучшего будущего для его народа», — заявила посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан.

При помощи интерактивной платформы молодёжь, студенты и все желающие смогут ознакомиться с более чем 40 проектами, финансируемыми ЕС, в области торговли и занятости, прав человека и гражданского общества, образования и профессиональных навыков, устойчивости окружающей среды, сельского хозяйства, культуры и наследия и другого.

Кроме того, в программе фестиваля:

интерактивная игра о борьбе с изменением климата в рамках проекта «Изменение климата и устойчивость к нему в Центральной Азии»;

викторины и сессии вопросов и ответов в рамках проекта «Развитие навыков для трудоустройства в сельских районах Узбекистана»;

дегустация продукции «Сделано в Узбекистане», на которой будут представлены товары из проектов ЕС-AGRIN;

образовательные викторины, организованные Национальным офисом Erasmus+;

мероприятия, организованные посольством Финляндии, и многое другое.

Для семей, детей и молодёжи будут проводиться викторины на европейскую тематику, командные игры, мастер-классы по рисованию и танцевальные сессии в различных зонах — «Ментальное пространство», «Спорт», «Танец» и «Искусство», которые символизируют культурное партнёрство между Евросоюзом и Узбекистаном, способствуют обмену и интеллектуальному взаимодействию.

В рамках гала-концерта выступят группы Sahar, Marokand, Hooligans, Василиса Найпак, Эльёрбек Мелибоев, Сабина Мустаева и диджей King Macarella.

Вход на фестиваль свободный для всех желающих.