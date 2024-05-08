В Узбекистане отменяется обязательство отработки в течение 3 лет после окончания обучения студентов, обучавшихся на основе образовательного гранта в государственных вузах. Об этом было объявлено 8 мая на пресс-конференции в Министерстве высшего образования, науки и инноваций.

Кроме того, государственный грант будет выделяться студентам в виде образовательного гранта и социально-поощрительного гранта. При этом:

образовательный грант будет выделяться студентам на один учебный год, набравшим наивысшие баллы по результатам зачисления на 1-й курс, а начиная со 2-го курса — по рейтинговым показателям;

социально-поощрительный грант будет присуждаться студентам, зачисленным на основе целевого приёма и льготы на весь период обучения.

«После распределения гранта обязательство его „отработать“ отменяется, дипломы будут выдавать вовремя [по окончании учёбы]. Даже сейчас проблем с получением диплома нет, выпускники [обучавшиеся на гранте] получают их в электронном виде. Начиная с прошлого года, наши выпускники не нуждаются в оригиналах дипломов. Потому что работодатель видит их в едином реестре. Писать письмо в министерство о том, что он учился в этом университете, как раньше, уже не нужно», — заявил начальник управления Министерства высшего образования, науки и инноваций Абдували Халиков.

Практика распределения грантовых мест (параметров государственного заказа) между действующими вузами будет отменена и будет введена процедура утверждения для специальностей бакалавриата и магистратуры.

Госзаказ по социально-гуманитарным направлениям будет сокращён, а эти квоты будут распределены между инженерными, медицинскими, точными и естественными науками.

Начиная с 2025 года параметры госзаказа будут утверждаться сроком на 4 года (ныне 1 год) в соответствии с прогнозом подготовки и потребности в высокообразованных кадрах.

Минимальный проходной балл для поступления в вузы Узбекистана будет повышен с 56,7 до 94,5 балла по направлениям здравоохранения, права, бизнеса и управления, а также до 75,6 балла — по остальным направлениям. Квоты по социально-гуманитарным профессиям сократят в пользу других направлений.

6 мая президент Узбекистана поручил с нового учебного года внедрить порядок, согласно которому абитуриент, набравший высокий балл, будет рекомендован на государственный грант независимо от выбранного вуза. Грант будет ежегодно перераспределяться между студентами, достигшими высоких результатов.