В Парке победы в Ташкенте 2−4 мая впервые прошёл фестиваль инновационных технологий в сфере обороны, организованный Министерством обороны и Агентством оборонной промышленности.

В нем приняли участие около 20 крупных производственных предприятий, 50 организаций, более 30 физических лиц и изобретателей. Они представили достижения в области современных технологий, металлургии, химической и текстильной промышленности, а также продукцию двойного назначения, необходимую для Вооружённых сил.





В рамках фестиваля также состоялись соревнования по семи направлениям: «Робототехника», «Киберспорт», «Дронрейсинг», «3D-моделирование», «Проектирование дронов», «Программирование» и другие.

В ходе соревнований были отобраны конкурентоспособные проекты разработок и прототипов продукции для применения в перспективе по таким направлениям, как техника, связь, информационно-коммуникационные технологии, учебно-технические средства, программное обеспечение, авиация, беспилотные летательные системы, робототехнические устройства, тренажёрные комплексы, средства защиты, химические технологии.





Фестиваль предоставил талантливой молодёжи и гражданам, отобранных в ходе соревнований и фестиваля, возможность для налаживания производства своей продукции и трудоустройства на предприятиях и заводах оборонной промышленности, отметили в Минобороны.

В сообщении говорится, что с момента реорганизации Агентства оборонной промышленности в 2023 году были построены новые военные заводы и предприятия, а имеющиеся были полностью модернизированы и оснащены современной техникой и оборудованием.





В военно-технической сфере установлено сотрудничество более чем с 40 странами, заключены контракты с около 30 передовыми зарубежными компаниями, налажены контакты с 38 местными предприятиями. Виды продукции, выпускаемой на военных заводах и предприятиях Узбекистана, увеличились до 155, а оказание услуг — в 2,5 раза.

Сегодня на военных заводах и предприятиях страны налажено производство боевой техники и лёгких бронированных автомобилей, дронов, оптических приборов и антидронов, бронированных шлемов, средств химической и противоударной защиты, а также продукции двойного назначения.

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