В Парке победы в Ташкенте 2−4 мая впервые прошёл фестиваль инновационных технологий в сфере обороны, организованный Министерством обороны и Агентством оборонной промышленности.

В нем приняли участие около 20 крупных производственных предприятий, 50 организаций, более 30 физических лиц и изобретателей. Они представили достижения в области современных технологий, металлургии, химической и текстильной промышленности, а также продукцию двойного назначения, необходимую для Вооружённых сил.

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

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В рамках фестиваля также состоялись соревнования по семи направлениям: «Робототехника», «Киберспорт», «Дронрейсинг», «3D-моделирование», «Проектирование дронов», «Программирование» и другие.

В ходе соревнований были отобраны конкурентоспособные проекты разработок и прототипов продукции для применения в перспективе по таким направлениям, как техника, связь, информационно-коммуникационные технологии, учебно-технические средства, программное обеспечение, авиация, беспилотные летательные системы, робототехнические устройства, тренажёрные комплексы, средства защиты, химические технологии.

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

Фестиваль предоставил талантливой молодёжи и гражданам, отобранных в ходе соревнований и фестиваля, возможность для налаживания производства своей продукции и трудоустройства на предприятиях и заводах оборонной промышленности, отметили в Минобороны.

В сообщении говорится, что с момента реорганизации Агентства оборонной промышленности в 2023 году были построены новые военные заводы и предприятия, а имеющиеся были полностью модернизированы и оснащены современной техникой и оборудованием.

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

В военно-технической сфере установлено сотрудничество более чем с 40 странами, заключены контракты с около 30 передовыми зарубежными компаниями, налажены контакты с 38 местными предприятиями. Виды продукции, выпускаемой на военных заводах и предприятиях Узбекистана, увеличились до 155, а оказание услуг — в 2,5 раза.

Сегодня на военных заводах и предприятиях страны налажено производство боевой техники и лёгких бронированных автомобилей, дронов, оптических приборов и антидронов, бронированных шлемов, средств химической и противоударной защиты, а также продукции двойного назначения.

Фото

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность

агентство оборонной промышленности, минобороны, оборонная промышленность