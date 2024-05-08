Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов и весь народ Узбекистана с праздником 9 Мая — Днём памяти и почестей и 79-й годовщиной Великой Победы во Второй мировой войне.

«В этот знаменательный день мы отдаём дань памяти нашим отцам и дедам, проявившим подлинный героизм в самой страшной войне в истории человечества и спасшим мир от фашизма, всем нашим мужественным и благородным соотечественникам, кто самоотверженно трудился в тылу и внёс достойный вклад в обеспечение Победы», — говорится в поздравлении.

«Мы выражаем огромную признательность дорогим ветеранам, которые, вернувшись с войны, доблестно трудились во имя процветания нашей страны и сегодня своими благословениями озаряют нашу жизнь. Мы с благодарностью вспоминаем наших храбрых воинов, погибших при исполнении служебного долга в годы независимости, защищая свободу Родины, мир и спокойствие народа», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Он напомнил, что в годы войны на фронт были мобилизованы более 1,95 миллиона воинов-узбекистанцев, из них погибли свыше 538 тысяч, более 158 тысяч пропали без вести, более 870 тысяч получили ранения, более 60 тысяч вернулись с фронта с инвалидностью.

«Это свидетельствует о том, какой высокой ценой была завоёвана Победа. И сегодня, по прошествии стольких лет не заживают раны в душе народа, оставленные той кровопролитной войной», — заявил президент.

В военное время 214 тысяч солдат и офицеров из Узбекистана были награждены боевыми орденами и медалями, из них 301 удостоен звания Героя Советского Союза, 70 — ордена «Славы» трёх степеней. «Их подвиги, несомненно, являются для нас самыми яркими страницами летописи Великой Победы», — подчеркнул он.

Работа промышленных предприятий республики в те годы была ориентирована на нужды фронта. «Из регионов, объятых пламенем войны, в нашу страну было передислоцировано более 170 заводов и фабрик, производство наладили в короткие сроки. Наш народ отправлял на фронт огромное количество военной техники, оружия, лекарств, одежды, продовольствия и другой необходимой продукции», — отметил глава государства.

«Только в 1941—1943 годах узбекистанцы добровольно передали фонду обороны более 475 млн рублей, личные ценности на 22 млн рублей, что явилось ещё одним важным вкладом в приближение Победы», — продолжил он.

«Проявив исключительный гуманизм, наш народ дал кров почти 1,5 миллиона человек, эвакуированным из зон военных действий, окружил отеческой заботой 250 тысяч детей, лишившихся родителей, делился с ними последним куском хлеба», — подчеркнул президент.

Шавкат Мирзиёев остановился на вопросе увековечения памяти павших на войне. В мемориальном комплексе «Парк Победы» издано около 50 книг-альбомов и монографий, сборников уникальных документов, были открыты и представлены общественности сотни ранее неизвестных исторических фактов.

В рамках проекта «Я ищу своего деда» был составлен список около 2 миллионов соотечественников — участников войны. По более 300 обращениям граждан Узбекистана были собраны важные сведения о судьбе 200 без вести пропавших воинов.

«Мы, несомненно, в неоплатном долгу перед этими великими людьми, которые не щадя себя боролись за нашу сегодняшнюю свободную жизнь, мы и впредь будем создавать для них все условия», — подчеркнул президент.

«В нынешнее чрезвычайно сложное и неспокойное время подвиг и славные традиции героев-ветеранов служат для нас образцом в выполнении таких весьма важных задач, как воспитание молодёжи в духе патриотизма, защита наших детей от разных негативных воздействий, в умении ценить и беречь наше самое дорогое достояние — мир и стабильность, межнациональную и межконфессиональную дружбу и согласие. Вдохновлённые такой невероятной силой духа мы обязательно с честью выполним свой высокий долг по защите Родины, сохранению мирной жизни, построению Нового Узбекистана», — заявил он.