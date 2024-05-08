В Узбекистане будет повышен минимальный проходной балл для поступления в высшие образовательные учреждения. Об этом на пресс-конференции 8 мая сообщило Министерство высшего образования, науки и инноваций. Глава Минвуза Конгратбай Шарипов также провёл пресс-конференцию.

Показатель будет увеличен в два этапа и установлен на уровне 94,5 балла по направлениям здравоохранения, права, бизнеса и управления и 75,6 балла по остальным направлениям (сейчас — 56,7 балла по всем направлениям).

Кроме того, будет отменена практика распределения параметров государственного заказа в разрезе действующих вузов и введена процедура согласования в разрезе бакалавриата и специальностей магистратуры.

За счёт сокращения госзаказа по социально-гуманитарным направлениям указанные квоты будут распределены между инженерными, медицинскими, точными и естественными науками в приоритетном порядке.

Начиная с 2025 года параметры госзаказа будут утверждаться сроком на 4 года (ныне 1 год) в соответствии с прогнозом подготовки и потребности в высокообразованных кадрах.

Исходя из материально-технической базы, профессорско-преподавательского состава вузов будут формироваться общие параметры приёма на следующий учебный год (не разделяя на грантовые и контрактные места) по специальностям бакалавриата и магистратуры.

На основе государственного заказа распределение грантовых мест в сфере высшего образования будет осуществляться в соответствии с отбором претендентов согласно последовательности набранных по республике баллов по каждому направлению.

Напомним, в 2023 году тестовые экзамены в вузы сдали 888,5 тысячи абитуриентов, из них 439,3 тысячи (49,4%) не смогли набрать проходные 56,7 балла. Это немного лучше результата прошлого года, когда проходной балл не набрали 51,2% абитуриентов. Наихудший результат зафиксирован в Сырдарьинской области (54,9%).

6 мая президент Узбекистана поручил с нового учебного года внедрить порядок, согласно которому абитуриент, набравший высокий балл, будет рекомендован на государственный грант независимо от выбранного вуза. Грант будет ежегодно перераспределяться между студентами, достигшими высоких результатов.