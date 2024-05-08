Рост экспорта Узбекистана поддерживается высокими ценами на золото, уран и медь. Об этом говорится в обзоре денежно-кредитной политики Центрального банка за первый квартал.





В январе-марте рост объём экспорта увеличился на 10% по сравнению с первым кварталом прошлого года (экспорт без золота вырос на 9,6%). Рост экспорта поддерживался высокими ценами на золото, уран и медь на фоне высокой глобальной неопределённости. В то время как цены на хлопок вернулись к уровням прошлого года после значительного роста в феврале, остаётся высокая неопределённость в отношении будущей траектории цен.

В результате ослабления мирового спроса и снижения цен на некоторые товары упали поставки за границу цветных и чёрных металлов и изделий из них (-10%), а также машин и транспортного оборудования (-4,5%).





По данным ЦБ, динамика роста экспорта (без учёта золота) сложилась в рамках основного сценарного прогноза. Основными факторами роста цен на золото являются сохранение неопределённости геополитической ситуации, ожидания того, что ведущие центральные банки начнут цикл смягчения монетарных условий уже к концу этого года, а также рост спроса на этот драгметалл.

Регулятор отмечает, что поддержать динамику экспорта без учёта золота в этом году могут рост цен на уран из-за возрастающей роли атомной энергетики в мире и рост цен на медь из-за положительных тенденций в производственном секторе Китая.

За счёт вышеперечисленных факторов прогнозируется, что общий рост экспорта составит 9−12%, без учёта золота — 12−14%.





В первом квартале темпы роста импорта замедлились до 3,8%, что объясняется высокой базой, произошедшей на фоне импорта транспортных средств (включая самолёты) в прошлом году. Если не считать поставки машин и оборудования, показатель составил около 8%.

Импорт продовольствия упал на 9,5% из-за снижения мировых цен на мясо, масло и пшеницу, а также достаточным уровнем внутренних резервов и производственных мощностей. Такая тенденция наблюдается и в импорте химической продукции (-3,7%). Импорт промышленных товаров (нефтепродуктов, чёрных металлов) остаётся стабильно высоким, отметили в ЦБ.

На фоне снижения импорта продовольственных товаров и продолжающихся реформ, расширения производственных мощностей и дальнейшего роста поставок в Узбекистан энергоресурсов, чёрных металлов, машин и оборудования прогноз ЦБ по росту импорта сохраняется на уровне 10−12%.

Котировки урана.



В бюджетном послании Узбекистана при формировании прогноза о доходах госбюджета на 2024 год заложены среднегодовые цены на золота в размере 1800 долларов за тройскую унцию и медь в 7800 долларов. Как отмечалось выше, цены на золото бьют рекорды, превысив 2400 долларов.

Цена на медь вновь превысила 10 тысяч долларов за тонну благодаря признакам восстановления мировой производственной активности и ожиданиям снижения процентных ставок ФРС США. Goldman Sachs предупредил о риске сильного дефицита меди из-за ограниченного предложения и повысил прогноз цены на конец года до 12 тысяч долларов за тонну. В 2021 году сообщалось, что Узбекистан зарабатывает на меди 2,5 млрд долларов в год.

Согласно главе 8 Бюджетного кодекса, доходы Фонда реконструкции и развития (суверенного фонда страны) формируются за счёт поступлений от превышения мировой цены на стратегические ресурсы (золото, медь и другие) над ценой отсечения, устанавливаемой решениями президента при утверждении прогноза основных макроэкономических показателей и параметров госбюджета, а также иных источников.

Котировки урана на мировом рынке планомерно растут в последние годы. Для сравнения: ещё в 2020—2021 годы цены держались на уровне 30 долларов за фунт, после чего, пережив несколько скачков, показали максимум в январе 2024 года — 105,6 доллара за фунт. В первом квартале цены постепенно снижались, однако после законопроекта о запрете импорта ядерного топлива из России, который одобрил Сенат США, котировки снова начали расти.

Минэнерго США ранее сообщало о планах построить 200 ГВт новой атомной генерации к 2050 году. Сейчас же мощность АЭС в США составляет — 94,7 ГВт, их доля в энергобалансе страны — 19,6%.

Президент Узбекистана 2 мая, рассказывая инвесторам о возможностях партнёрства, подчеркнул, что в стране есть месторождения более 30 редкоземельных металлов. Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан прорабатывает соглашения по сотрудничеству в области критически важного сырья с США и Великобританией, в апреле таковое уже было достигнуто с Европейским союзом.

Заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии и гендиректор «Навоиурана» Жамол Файзуллаев ранее сообщил, что в 2024 году планируется резко увеличить объём геологоразведочных работ и провести геологоразведку на площади свыше 1 млн метров, а также буровые работы на площади 3,8 млн метров для добычи урана.

Кроме того, планируется увеличить производство урана в 1,5 раза, а также снизить его себестоимость на 20,1%.