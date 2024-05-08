Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию памятника «Ода стойкости», сообщила пресс-служба главы государства.

Этот монумент воздвигнут в память о Зульфие Закировой — матери, потерявшей во время Второй мировой войны пятерых сыновей, а также её невестках и оставшихся сиротами внуках. «Ода стойкости» — мемориал, установленный в честь всех матерей, женщин, которых война лишила детей, мужей и близких.

Он также ознакомился с проектом строительства на территории Парка Победы мемориала в честь патриотов, погибших во имя защиты Родины и мирной жизни народа в годы независимости.

Президент также посетил Центральный военный клинический госпиталь Министерства обороны, где навестил участников войны.

«Все наши усилия направлены на то, чтобы наш народ был доволен. Мы хотим, чтобы результаты реформ доходили до каждого дома. У нас большие планы. Если все будут действовать сообща, мы быстрее достигнем наших целей. Молитвы таких старейшин, как вы, помогают нам в этом. Ваша жизнь — школа воли и отваги, ваши слова — пример для молодёжи», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По данным пресс-службы, в 2022 году это учреждение было полностью отремонтировано, построены новые корпусы. Госпиталь рассчитан на 700 мест и бесплатно лечит военнослужащих, членов их семей и ветеранов. Налажено оказание 286 видов диагностических услуг и проводятся свыше 600 видов процедур, создано около 30 специализированных отделений.