Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая посетил Центральный военный клинический госпиталь Министерства обороны, где навестил участников войны.

Пресс-служба президента опубликовала видео о визите главы государства в госпиталь.

Приветствуя Усмана Хаджиманова из Баяутского района, Шавкат Мирзиёев обнял его и спросил, как дела в его районе и нуждается ли он в чём-нибудь. Ветеран сказал, что в Баяуте всё отлично и добавил: «Было бы хозяйство, дом».

Президент позвонил по телефону хокиму Сырдарьинской области Акмалжону Махмудалиеву и поручил ему выдать дом в Гулистане.





Общаясь с Мухиддином Дусанбаевым из Уртачирчикского района Ташкентской области Шавкат Мирзиёев также спросил, каково настроение в его селе и махалле. Ветеран ответил, что всё хорошо.

«Все мои действия направлены на то, чтобы удовлетворить потребности народа Узбекистана», — заявил президент. В ответ ветеран сказал: «Скоро Узбекистан выйдет на первое место в мире».

Анарбой Жалилов из Паркентского района столичной области, встречая президента, спросил, не устаёт ли он.

«Нет-нет, мне нельзя уставать, только начинаем большие дела», — ответил Шавкат Мирзиёев.





Ветеран прочитал молитву. Президент попросил его передать наилучшие пожелания родным.

В завершение ветеран сказал: «Если меня кто-то спросит о Шавкате Миромоновиче, я сказал бы: «Отмените выборы. Позовите людей и объявите, чтобы Шавкат Миромонович до конца своей жизни остался президентом».

Президент в ответ засмеялся и пожелал здоровья Анарбою Жалилову.