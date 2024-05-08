Апрель в этом году по температурному режиму был теплее климатических значений, сообщил Узгидромет.

Среднемесячная температура воздуха по большей части территории Узбекистана была на 1−2 градуса, по Каракалпакстану, Хорезмской области и пустынной зоне страны — на 3−5 градусов Цельсия выше нормы.

По северо-западу Узбекистана прошедший месяц вошёл в пятёрку самых тёплых апрелей за всю историю метеорологических наблюдений.

В течение месяца дневная температура колебалась от +15-…+20 градусов до +27…+32. По северу, крайнему югу и пустынной зоне страны в самые тёплые дни воздух местами прогревался до +34…+35 градусов.

Ночная температура была в пределах +10…+15 градусов, местами — до +17…+20 градусов и лишь в самые прохладные ночи понижалась до +4…+9.





Аномально высоких, как и аномально низких температур, в прошедшем апреле не наблюдалось.

Минимальная и максимальная температура воздуха в апреле 2024 года в сравнении с рекордными значениями за все годы наблюдений





Рекордные значения для максимальной температуры воздуха за всю историю метрологических наблюдений по большей части территории составляют +36…+37 градусов, для минимальной температуры — −4…−6 градусов, по Каракалпакстану — −7…−11 градусов, по Сурхандарьинской области — 0…-2.

Апрель был сухим. По большей части территории Узбекистана количество осадков в апреле оказалось меньше нормы. Тем не менее, в ряде районов в отдельные дни прошли сильные ливневые дожди, когда меньше чем за сутки осадков выпадало до трети и больше от месячной нормы осадков.

Так, 12 апреля в районе метеостанции Пайшанба (Каттакурганский район Самаркандской области) за 12 часов выпало 35 мм дождя (67% от месячной нормы апреля). 13 апреля в районе метеостанции Сукок (Паркентский район Ташкентской области) за 12 часов выпало 63 мм дождя (44% от нормы), а в районе метеостанции Шахрисабз (Шахрисабзский район Кашкадарьинской области) за 8 часов выпало 31 мм дождя (38% от нормы). В районе метеостанции Джангельды (пустынная зона Бухарской области) 13 апреля выпало не так много — 16 мм осадков за 12 часов, но это значение составляет 100% от нормы, причём это был единственный дождь в этом районе за весь апрель.

Сильные ливни в предгорных и горных районах вызывали развитие селе-паводковых явлений. Сели и паводки отмечались в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. Обо всех случаях селе-паводковых явлений Узгидромет предупреждал заблаговременно.