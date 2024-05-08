Фестиваль электронной музыки, искусства и науки «Стихия» пройдёт с 5 по 8 июня в Муйнаке, сообщили «Газете.uz» организаторы.

«Стихия» проводится ежегодно, начиная с 2018 года. В этом году фестиваль вновь пройдёт в исторически значимом месте — в городе Муйнак, где он проводился с момента основания, кроме прошлого года.

В прошлом году «Стихию» провели в Навоийской области. Мероприятие собрало около 3000 посетителей, половина которых прибыла из других стран — Казахстана, России, Франции, Германии, Кыргызстана и других.

«„Стихия“ не просто фестиваль, это своего рода движение в сторону устойчивого развития региона, взаимного уважения к окружающей среде и культурному наследию», — заявили организаторы фестиваля.

В рамках «Стихии» будут действовать четыре сцены:

I am still waiting for you, Jonim — тёмная сторона фестиваля — индустриальное техно, трайбл-бейс, хардкор и транс.

Lighthouse — светлая сторона фестиваля — хаус-ритмы, прогрессив и даб-техно.

#BackToMuynak — открытая дека, локальные артисты.

Aq Keme — полигон для экспериментов — авангардные лайвы и витиеватые диджей-сеты.

Кроме музыкальных выступлений, гостей мероприятия по традиции ожидают мастер-классы, воркшопы, а также Стихия N+1 — форум, посвящённый экологии и устойчивому развитию.

Музыкальный лайнап этого года состоит из более 50 артистов со всего мира — от авангарда международной сцены электронной музыки до экспериментальных акустических коллективов и эмбиента.

На фестивале презентуют своё творчество сразу три музыкальных сообщества Центральной Азии, которые формируют современную клубную культуру региона. «Это пионеры сцены электронной музыки — от первобытного трайбла до постиндустриального хардкора, через дебри эйсида и техно», — говорится в сообщении. Речь идёт о коммьюнити Frumos и Sublimation из Узбекистана и ZVUK из Казахстана.

В этом году организаторы мероприятия пригласили таких мастеров электроники как Deena Abdelwahed (Тунис/Франция), Galya Bisengalieva (Казахстан/Великобритания), Masayoshi Fujita (Япония), PTU (СНГ) и Sign Libra (Латвия). Как сообщают организаторы «Стихии», список артистов ещё будет дополняться.

Форум проводится при поддержке Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана и ведущих международных экспертов. «Стихия», помимо музыкальной площадки, создаёт платформу для обсуждения насущных вопросов и поиска решений в области экологии.

«Мы призываем всех посетителей уважать природу, следить за утилизацией мусора, за тем, в какой бак вы выбрасываете что-либо, ведь на фестивале предусмотрен раздельный тип сортировки мусора. Также просим уменьшить потребление пластика, отдавая предпочтение многоразовым термосам или флягам», — добавили организаторы.

Билеты на фестиваль, который пройдёт с 5 по 8 июня, доступны на официальном сайте: stihia.org.