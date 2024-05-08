Генеральный директор французской Suez по Европе и Центральной Азии Пол Бурдийон 2 мая в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума рассказал о проекте модернизации системы водоснабжения в Ташкенте и других планах в стране, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Узбекистан сталкивается с ключевой проблемой с точки зрения водных ресурсов, экономического роста и роста населения. От этих факторов зависит успех в борьбе с изменением климата. Вопрос баланса со временем станет всё более трудным. Мы в Suez верим, что можем сыграть свою роль в поддержке Узбекистана в решении этой проблемы», — заявил он.

Suez — международная компания, занимающаяся управлением водными ресурсами и утилизацией отходов. В Узбекистане она начала работать с правительством примерно с 2018 года. В августе 2023 года Suez и «Тошкент шахар сув таъминоти» подписали контракт на семь лет и приступили к модернизации системы водоснабжения столицы.

«Для нас одно из ключевых направлений, где мы можем работать и где мы можем поддержать Узбекистан, — это работа по сокращению потерь воды. Чем больше мы теряем, тем больше мы растрачиваем ресурсы. Поэтому первая задача заключается в том, чтобы улучшить эту ситуацию, работая с властями Узбекистана над сокращением потерь в сетях и на станциях», — рассказал он.

По его словам, компания внедряет в Ташкенте некоторые новые технологии с использованием искусственного интеллекта, которые позволяют гораздо быстрее выявлять и определять места утечек и снижения давления воды.

«Таким образом, мы можем проводить профилактическое и прогнозирующее обслуживание. В течение всего срока действия контракта мы с нашими партнёрами планируем устранить около 30 тысяч утечек. Потенциально может сэкономить количество воды, которое потребуется в год городу с населением 300 тысяч человек», — отметил Пол Бурдийон.

Suez и «Узсувтаъминот» обсуждают потенциальные проекты, касающиеся регионов на юге и юго-юго-западе Узбекистане, где «в настоящее время [только] около 40% населения имеет доступ к воде».

«Итак, мы пытаемся работать над проектом, который позволил бы развивать сети и вторичные сети [водоснабжения], а также доступ к воде домохозяйств, чтобы увеличить этот охват с 40% примерно до 80% или 90%», — заявил представитель французской компании.

Пол Бурдийон отметил важность достижения баланса между различными источниками воды.

«Есть грунтовые воды, есть поверхностные воды, но могут быть и другие источники воды. Мы хотели поработать с властями Узбекистана ещё над одним проектом, — это то, что мы называем повторным использованием и переработкой сточных вод. Такая переработанная вода используется для промышленности, для сельского хозяйства, для парков и садов и т. д. Мы не рекомендуем его для питьевой воды, но, если нам удастся поставлять такой ресурс в промышленность, в сельское хозяйство, потенциально мы сможем высвободить много питьевой воды и защитить её запасы», — подчеркнул глава Suez.

Компания также хочет предложить властям Узбекистана свои идеи касательно тарифного стимулирования. В частности, по его словам, потребление воды должно быть дешёвым и субсидироваться, чтобы каждый имел к ней доступ. При этом необходимо избегать чрезмерных трат воды, прививать культуру её разумного потребления.

Ключевая часть контракта с Suez — это установка счётчиков воды в домохозяйствах по всему Ташкенту. Ранее сообщалось, что в течение семи лет планируется установить 650 тысяч умных счётчиков воды в столице. Кроме того, для оперативного реагирования на запросы абонентов намечено запустить мобильное приложение.

«Это позволит людям гораздо лучше понимать, сколько воды они потребляют. Это также облегчит такие задачи, как определение наличия утечек. Поэтому я думаю, что счётчики также могут стать очень сильным фактором в улучшении контроля потребления воды», — сказал Пол Бурдийон.

В марте 2020 года Suez International, хокимият Ташкента, «Тошкент шахар сув таъминоти» и МинЖКО заключили соглашение о совместном управлении в связи с реализацией проекта «План трансформации водного сектора Ташкента». Хокимият оценивал проект модернизации водопровода и канализационной системы в 185,4 млн евро.