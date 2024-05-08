МВД Узбекистана опубликовало для обсуждения проект постановления правительства о создании в местах лишения свободы возможность организации для осуждённых дистанционных видео-свиданий.

Это было предусмотрено постановлением президента от 11 августа 2017 года и постановлением Кабинета министров от 15 октября 2021 года.

С 1 декабря 2023 года по 1 февраля 2024 года в исправительной колонии №7 в порядке эксперимента была организована защищённая дистанционная видеосвязь с осуждёнными. Систему Prisoline установила компания Inm International, которая получила положительную оценку, говорится в пояснительной записке.

Поэтому эту компанию хотят привлечь к организации систем видеосвязи для онлайн-свиданий во всех местах исполнения наказания в структуре МВД и заключить с ней прямой договор на 10 лет в рамках государственного-частного партнёрства.

Заключённый должен будет сам платить за услугу онлайн-свидания, которое будет проводиться под контролем администрации исправительного учреждения.

О компании Inm International

Компания Inm International с уставным фондом 10 млн сумов зарегистрирована в июле 2018 года. Основной вид деятельности — производство прочей верхней одежды. Учредителем и руководителем указан Иножон Иброхимович Олтмишев.

Он также является руководителем компании Smart One Club, которая с мая 2019 года занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему. Этой фирмой владеют испанская E21Partners Technology (75%) и Ширин Санжар кизи Пулатова (25%).