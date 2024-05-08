Выставку «Невидимый пейзаж» художники Евгений Панов, Глеб Черепанов, Евгений Пак и Виктория Уткина придумали два года назад, когда сошлись во мнении, что местной культурной среде не хватает новых нарративов. Творческая задача заключалась в том, чтобы показать, что есть другое искусство: свободное, ироничное, которое, в отличие от официального, может существовать без опор в виде традиционных штампов. Решить её помог театр «Ильхом», в выставочном пространстве которого идея наконец приобрела видимую форму.

Работа Евгения Панова.

Художники, выступившие в роли кураторов, собрали экспозицию из сюрреалистичных, абстрактных работ, которые создали в период с 2022 года. Некоторые — преимущественно с фантастическими сюжетами — написаны специально для выставки.

Акварелист Евгений Панов, которого называют идейным вдохновителем проекта, рассказывает, что тема и название экспозиции — «Невидимый пейзаж» — продукт коллективный.

«В названии обыгрывается теория о невидимых параллельных мирах, то есть тех метасферах, которые открываются, когда восприятие человека меняется. Медитативные состояния дают возможность приближаться к параллельным вселенным и заглядывать в них», — говорит художник.

Выставка представляет собой мультивселенную, в которой каждый из четырёх миров оформлен и населён сообразно фантазиям автора-демиурга.

Работа Евгения Панова.

Панов обращается к советской эстетике и популярным мифам о НЛО. Его акварели из серии «Советские X-files» выдают себя за подлинные архивные снимки, один из которых, например, подтверждает факт первого в СССР эксперимента по визуализации мысли. Для пущей убедительности на каждом листе стоит гриф «совершенно секретно».

Работа Евгения Панова.

В акварельной серии под названием «Обыденность» летающие тарелки являются такой же частью привычного сельского пейзажа, как пасущийся на полях скот, а в работе «Инопланетный гость» неожиданную интерпретацию получает историческое событие с участием генсека СССР Леонида Брежнева, случившееся в Германии в октябре 1979 года.

Работа Евгения Панова.

Участниками акварельных опытов Панова стали не только пришельцы, но и герои популярных советских и зарубежных мультфильмов, кинолент. Художник увлечённо сталкивает миры и фиксирует результат. «Невидимый пейзаж» для него — это про невозможное, невообразимое, которое в момент творчества перестаёт быть таковым.

Работа Евгения Панова.

Художница-мультипликатор Виктория Уткина участвует в выставке вместе с отцом Валерием Борисовичем. Оба любят научную фантастику. В городских пейзажах будущего Валерия Уткина считываются прямые отсылки к «Войне миров» Герберта Уэллса, а Виктория специально для выставки написала картину с летающей тарелкой в виде Макаронного Монстра — божества пародийной религии, известной как пастафарианство, которую в 2005 году основал американский физик Бобби Хендерсон в знак протеста против введения в школьную программу штата Канзас курса о божественном сотворении мира как альтернативы эволюционному учению.

Работа Валерия Уткина.

Другие работы Виктории, представленные серией, имеют больше общего с сюжетами «Острова Доктора Моро» того же Уэллса или «Скотного двора» Джорджа Оруэлла. Герои художницы — антропоморфные животные: Мотылёк-детектив, Кот-киноман, хулиганистого вида Крыс. Все они персонажи одной Вселенной, которая живёт и развивается по направлению к мультфильму. Художница призналась, что мечтает о том, чтобы «в Узбекистане появилась своя уникальная мультипликация для взрослой аудитории». Её «невидимый пейзаж» на стадии проявки.

Работы Виктории Уткиной.

Самой разнородной в плане жанров и техник получилась экспозиция художника Глеба Черепанова. Он обращается к мифам («Спасение Андромеды»), пишет животных, наделяя их человеческими характерами, пороками («Тараканище», «Царевна Голубь»). Городские пейзажи художника наталкивают на мысли о быстротечности времени и уходящей натуре, истории.

Работа Глеба Черепанова.

«Я ищу невидимые связи между явлениями, предметами и чувствами. Что бы я ни рисовал, мой рассказ о человеке», — говорит Глеб Черепанов.

Работы Глеба Черепанова.

С монохромными абстрактными работами участвует в выставке Евгений Пак. Художник работает в таких видах графики, как монотипия и литография. Его сюрреалистические листы — это оттиск на бумаге изображений, прежде нанесённых на металлическую пластину или камень.

Работа Евгения Пака.

«История визионерского искусства характеризуется попыткой найти новый визуальный язык — язык, который может преодолеть врождённое противоречие (видеть то, что нельзя увидеть) и выразить в визуальной форме «сверхвизуальное». В таком языке смешиваются образы искусства, мифа и сна, объединяются различные культурные символы и обнаруживаются новые формы, чтобы выразить результирующее видение, будь то сакральное, эзотерическое, альтернативное, архетипическое, примитивное, фантастическое или, как это иногда бывает, сюрреалистическое, — объясняет Евгений Пак.

Работа Евгения Пака.

По словам художника, сейчас его творчество сосредоточено на визуализации размышления о формообразующей природе слова и преодолении двойственного восприятия, и условный язык чёрно-белой графики — наиболее подходящее для этого средство выражения.

Выставка «Невидимый пейзаж» в театре «Ильхом» завершится 15 мая. Вход свободный.