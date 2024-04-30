Политика
Шавкат Мирзиёев поздравил молодёжную сборную по футболу с путёвкой на Олимпиаду
Президент Шавкат Мирзиёев поздравил молодёжную сборную Узбекистана по футболу с выходом в финал Кубка Азии в Катаре и завоеванием путёвки на летние Олимпийские игры-2024. «Это была наша давняя заветная мечта… Именно благодаря вам, молодёжи Нового Узбекистана, эта мечта стала реальностью», — заявил он.
Житель Намангана осуждён за оскорбление президента
Суд приговорил 27-летнего жителя Намангана, который вернулся из Ирана, к 5 годам лишения свободы за оскорбительные и клеветнические комментарии в адрес президента Шавката Мирзиёева в Facebook, а также за незаконный выезд за границу.
Экономика
Черта бедности повышена ещё раз на фоне увеличения энерготарифов
Минимальные потребительские расходы в Узбекистане повышены на 4,3% — с 621 тысячи до 648 тысяч сумов в месяц. Этот показатель используется для определения черты бедности. Его обновляют второй раз с начала года в связи с повышением тарифов на газ и электричество с 1 мая.
При продаже квартир налоговую базу для застройщиков предлагается определять по минимальной стоимости за 1 кв. м
Для повышения прозрачности процесса покупки жилья в Узбекистане предлагается определять налоговую базу для застройщиков исходя из минимальной цены за 1 кв. м. В Ташкенте среднюю минимальную стоимость планируется установить в размере 5−7,5 млн сумов за кв. м.
Налоговый кешбэк могут отменить при оплате наличными — проект постановления
С 1 июля в Узбекистане могут отменить выплату налогового кешбэка при регистрации фискальных чеков, если оплата была совершена наличными. За безналичную оплату сумму выплат могут повысить с нынешнего 1% до 2%.
Налоговый комитет снова хочет получить доступ к данным о p2p-переводах
Центробанк Узбекистана и Налоговый комитет могут начать обмениваться данными о p2p-переводах, если их сумма будет превышать определённый предел. Налоговые органы будут получать информацию, если граждане превысят годовой лимит в размере 100 млн сумов, а предприниматели — 500 млн сумов.
В Узбекистане разработают проекты по добыче редкоземельных металлов на $500 млн
Президент Узбекистана на совещании по задачам в сфере геологии отметил важность разведки новых месторождений критически важного сырья — лития, графита, индия, ванадия, рения. Он также поручил разработать проекты по добыче редкоземельных металлов стоимостью 500 млн долларов.
Общество
Утверждены минимальные суммы квартплаты в Узбекистане
Приказом главы Минстроя и ЖКО утверждены минимальные суммы квартплаты в Узбекистане. В Ташкенте они составят от 1147 до 1829 сумов за 1 кв. м в зависимости от района и этажности дома. Утверждён также список минимальных работ и услуг, которые должен оказывать орган управления домом.
«Может вызвать дискомфорт и тревогу». Как разноцветная брусчатка может влиять на людей (осторожно, фото)
Несколько лет назад в Ташкенте начали мостить тротуары и площади брусчаткой разных цветов. Сейчас она почти везде. «Газета.uz» заинтересовалась, как такое мощение воспринимает мозг и может ли это влиять на здоровье негативно, и спросила об этом специалистов. Осторожно: фотографии.
Хокимият Ташкента создал сайт о городских мозаиках и «оживил» их (+фото, видео)
Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента запустил сайт о городских мозаиках. Он содержит локации 334 мозаик, информацию о них и анимированные версии самых известных панно. Создано также приложение с функцией дополненной реальности. Готовится проект восстановления утраченных мозаик.
Колонка: Прекращение телесных наказаний детей — коллективная ответственность лидеров и сообществ, семей и родителей
30 апреля — Международный день по прекращению телесного наказания детей. Антония Людеке, глава отдела защиты детей Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане, в колонке для «Газеты.uz» пишет о важности скорейшего перехода к ненасильственному воспитанию детей и методам обучения, уважающим их достоинство.
На одной из центральных улиц Ташкента провалился асфальт, образовалась глубокая яма
На улице Истикбол в Ташкенте, что соединяет сквер Амира Темура и улицу Шахрисабз, провалился асфальт. Хокимият Мирабадского района сообщил, что причиной стал прорыв теплотрассы. Аварийные службы принимают срочные меры.
Опубликован обновлённый график отключений горячей воды в мае в Ташкенте
Veolia Energy Tashkent опубликовала обновлённый график отключений горячей воды в Ташкенте на май.
Плата за государственные детсады увеличится дважды
С 1 июня размер платы на содержание ребёнка в государственном детсаду увеличится в среднем на 18,7%-21%. С 2025 года цены повысятся ещё раз. В последний раз повышение было три года назад.
Узбекистан вновь примет участие в исследовании PISA, поддержку окажет Всемирный банк
Узбекистан во второй раз примет участие в Международной программе оценки образовательных достижений учащихся (PISA). Поддержку проекту снова окажет Всемирный банк. Пилотное тестирование PISA-2025 состоится уже в мае текущего года. Сейчас специалисты в сфере образования знакомятся с методологией.
«После 45 минут урока ученик должен уйти изменённым». Вызовы системе образования обсудили в Ташкенте
В Финляндии учащихся не готовят к тестам PISA, PISA помогает увидеть, где страна находится по качеству образования, заявила представитель страны. На какие аспекты Узбекистану стоит обратить внимание, говорилось на конференции Ассоциации негосударственных образовательных учреждений.
Мир
Экс-главу МВД Казахстана задержали по делу о январских протестах
Бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева задержали по делу о январских протестах 2022 года. Он подозревается в превышении власти и должностных полномочий.
AstraZeneca признала редкий побочный эффект от своей вакцины
Фармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала в судебных документах, что её вакцина от COVID-19 может вызвать редкий побочный эффект, который приводит к образованию тромбоза.
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