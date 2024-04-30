Политика

Президент Шавкат Мирзиёев поздравил молодёжную сборную Узбекистана по футболу с выходом в финал Кубка Азии в Катаре и завоеванием путёвки на летние Олимпийские игры-2024. «Это была наша давняя заветная мечта… Именно благодаря вам, молодёжи Нового Узбекистана, эта мечта стала реальностью», — заявил он.

Суд приговорил 27-летнего жителя Намангана, который вернулся из Ирана, к 5 годам лишения свободы за оскорбительные и клеветнические комментарии в адрес президента Шавката Мирзиёева в Facebook, а также за незаконный выезд за границу.

Экономика

Минимальные потребительские расходы в Узбекистане повышены на 4,3% — с 621 тысячи до 648 тысяч сумов в месяц. Этот показатель используется для определения черты бедности. Его обновляют второй раз с начала года в связи с повышением тарифов на газ и электричество с 1 мая.

Для повышения прозрачности процесса покупки жилья в Узбекистане предлагается определять налоговую базу для застройщиков исходя из минимальной цены за 1 кв. м. В Ташкенте среднюю минимальную стоимость планируется установить в размере 5−7,5 млн сумов за кв. м.

С 1 июля в Узбекистане могут отменить выплату налогового кешбэка при регистрации фискальных чеков, если оплата была совершена наличными. За безналичную оплату сумму выплат могут повысить с нынешнего 1% до 2%.

Центробанк Узбекистана и Налоговый комитет могут начать обмениваться данными о p2p-переводах, если их сумма будет превышать определённый предел. Налоговые органы будут получать информацию, если граждане превысят годовой лимит в размере 100 млн сумов, а предприниматели — 500 млн сумов.

Президент Узбекистана на совещании по задачам в сфере геологии отметил важность разведки новых месторождений критически важного сырья — лития, графита, индия, ванадия, рения. Он также поручил разработать проекты по добыче редкоземельных металлов стоимостью 500 млн долларов.

Общество

Приказом главы Минстроя и ЖКО утверждены минимальные суммы квартплаты в Узбекистане. В Ташкенте они составят от 1147 до 1829 сумов за 1 кв. м в зависимости от района и этажности дома. Утверждён также список минимальных работ и услуг, которые должен оказывать орган управления домом.

Несколько лет назад в Ташкенте начали мостить тротуары и площади брусчаткой разных цветов. Сейчас она почти везде. «Газета.uz» заинтересовалась, как такое мощение воспринимает мозг и может ли это влиять на здоровье негативно, и спросила об этом специалистов. Осторожно: фотографии.

Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента запустил сайт о городских мозаиках. Он содержит локации 334 мозаик, информацию о них и анимированные версии самых известных панно. Создано также приложение с функцией дополненной реальности. Готовится проект восстановления утраченных мозаик.

30 апреля — Международный день по прекращению телесного наказания детей. Антония Людеке, глава отдела защиты детей Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане, в колонке для «Газеты.uz» пишет о важности скорейшего перехода к ненасильственному воспитанию детей и методам обучения, уважающим их достоинство.

На улице Истикбол в Ташкенте, что соединяет сквер Амира Темура и улицу Шахрисабз, провалился асфальт. Хокимият Мирабадского района сообщил, что причиной стал прорыв теплотрассы. Аварийные службы принимают срочные меры.

Veolia Energy Tashkent опубликовала обновлённый график отключений горячей воды в Ташкенте на май.

С 1 июня размер платы на содержание ребёнка в государственном детсаду увеличится в среднем на 18,7%-21%. С 2025 года цены повысятся ещё раз. В последний раз повышение было три года назад.

Узбекистан во второй раз примет участие в Международной программе оценки образовательных достижений учащихся (PISA). Поддержку проекту снова окажет Всемирный банк. Пилотное тестирование PISA-2025 состоится уже в мае текущего года. Сейчас специалисты в сфере образования знакомятся с методологией.

В Финляндии учащихся не готовят к тестам PISA, PISA помогает увидеть, где страна находится по качеству образования, заявила представитель страны. На какие аспекты Узбекистану стоит обратить внимание, говорилось на конференции Ассоциации негосударственных образовательных учреждений.

Мир

Бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева задержали по делу о январских протестах 2022 года. Он подозревается в превышении власти и должностных полномочий.

Фармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала в судебных документах, что её вакцина от COVID-19 может вызвать редкий побочный эффект, который приводит к образованию тромбоза.

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