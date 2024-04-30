Политика

дайджест

Шавкат Мирзиёев поздравил молодёжную сборную по футболу с путёвкой на Олимпиаду

Президент Шавкат Мирзиёев поздравил молодёжную сборную Узбекистана по футболу с выходом в финал Кубка Азии в Катаре и завоеванием путёвки на летние Олимпийские игры-2024. «Это была наша давняя заветная мечта… Именно благодаря вам, молодёжи Нового Узбекистана, эта мечта стала реальностью», — заявил он.

дайджест

Житель Намангана осуждён за оскорбление президента

Суд приговорил 27-летнего жителя Намангана, который вернулся из Ирана, к 5 годам лишения свободы за оскорбительные и клеветнические комментарии в адрес президента Шавката Мирзиёева в Facebook, а также за незаконный выезд за границу.

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Экономика

дайджест

Черта бедности повышена ещё раз на фоне увеличения энерготарифов

Минимальные потребительские расходы в Узбекистане повышены на 4,3% — с 621 тысячи до 648 тысяч сумов в месяц. Этот показатель используется для определения черты бедности. Его обновляют второй раз с начала года в связи с повышением тарифов на газ и электричество с 1 мая.

дайджест

При продаже квартир налоговую базу для застройщиков предлагается определять по минимальной стоимости за 1 кв. м

Для повышения прозрачности процесса покупки жилья в Узбекистане предлагается определять налоговую базу для застройщиков исходя из минимальной цены за 1 кв. м. В Ташкенте среднюю минимальную стоимость планируется установить в размере 5−7,5 млн сумов за кв. м.

дайджест

Налоговый кешбэк могут отменить при оплате наличными — проект постановления

С 1 июля в Узбекистане могут отменить выплату налогового кешбэка при регистрации фискальных чеков, если оплата была совершена наличными. За безналичную оплату сумму выплат могут повысить с нынешнего 1% до 2%.

дайджест

Налоговый комитет снова хочет получить доступ к данным о p2p-переводах

Центробанк Узбекистана и Налоговый комитет могут начать обмениваться данными о p2p-переводах, если их сумма будет превышать определённый предел. Налоговые органы будут получать информацию, если граждане превысят годовой лимит в размере 100 млн сумов, а предприниматели — 500 млн сумов.

дайджест

В Узбекистане разработают проекты по добыче редкоземельных металлов на $500 млн

Президент Узбекистана на совещании по задачам в сфере геологии отметил важность разведки новых месторождений критически важного сырья — лития, графита, индия, ванадия, рения. Он также поручил разработать проекты по добыче редкоземельных металлов стоимостью 500 млн долларов.

Общество

дайджест

Утверждены минимальные суммы квартплаты в Узбекистане

Приказом главы Минстроя и ЖКО утверждены минимальные суммы квартплаты в Узбекистане. В Ташкенте они составят от 1147 до 1829 сумов за 1 кв. м в зависимости от района и этажности дома. Утверждён также список минимальных работ и услуг, которые должен оказывать орган управления домом.

дайджест

«Может вызвать дискомфорт и тревогу». Как разноцветная брусчатка может влиять на людей (осторожно, фото)

Несколько лет назад в Ташкенте начали мостить тротуары и площади брусчаткой разных цветов. Сейчас она почти везде. «Газета.uz» заинтересовалась, как такое мощение воспринимает мозг и может ли это влиять на здоровье негативно, и спросила об этом специалистов. Осторожно: фотографии.

дайджест

Хокимият Ташкента создал сайт о городских мозаиках и «оживил» их (+фото, видео)

Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента запустил сайт о городских мозаиках. Он содержит локации 334 мозаик, информацию о них и анимированные версии самых известных панно. Создано также приложение с функцией дополненной реальности. Готовится проект восстановления утраченных мозаик.

дайджест

Колонка: Прекращение телесных наказаний детей — коллективная ответственность лидеров и сообществ, семей и родителей

30 апреля — Международный день по прекращению телесного наказания детей. Антония Людеке, глава отдела защиты детей Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане, в колонке для «Газеты.uz» пишет о важности скорейшего перехода к ненасильственному воспитанию детей и методам обучения, уважающим их достоинство.

дайджест

На одной из центральных улиц Ташкента провалился асфальт, образовалась глубокая яма

На улице Истикбол в Ташкенте, что соединяет сквер Амира Темура и улицу Шахрисабз, провалился асфальт. Хокимият Мирабадского района сообщил, что причиной стал прорыв теплотрассы. Аварийные службы принимают срочные меры.

дайджест

Опубликован обновлённый график отключений горячей воды в мае в Ташкенте

Veolia Energy Tashkent опубликовала обновлённый график отключений горячей воды в Ташкенте на май.

дайджест

Плата за государственные детсады увеличится дважды

С 1 июня размер платы на содержание ребёнка в государственном детсаду увеличится в среднем на 18,7%-21%. С 2025 года цены повысятся ещё раз. В последний раз повышение было три года назад.

дайджест

Узбекистан вновь примет участие в исследовании PISA, поддержку окажет Всемирный банк

Узбекистан во второй раз примет участие в Международной программе оценки образовательных достижений учащихся (PISA). Поддержку проекту снова окажет Всемирный банк. Пилотное тестирование PISA-2025 состоится уже в мае текущего года. Сейчас специалисты в сфере образования знакомятся с методологией.

дайджест

«После 45 минут урока ученик должен уйти изменённым». Вызовы системе образования обсудили в Ташкенте

В Финляндии учащихся не готовят к тестам PISA, PISA помогает увидеть, где страна находится по качеству образования, заявила представитель страны. На какие аспекты Узбекистану стоит обратить внимание, говорилось на конференции Ассоциации негосударственных образовательных учреждений.

Мир

дайджест

Экс-главу МВД Казахстана задержали по делу о январских протестах

Бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева задержали по делу о январских протестах 2022 года. Он подозревается в превышении власти и должностных полномочий.

дайджест

AstraZeneca признала редкий побочный эффект от своей вакцины

Фармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала в судебных документах, что её вакцина от COVID-19 может вызвать редкий побочный эффект, который приводит к образованию тромбоза.

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