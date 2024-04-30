C 2020 года в Ташкенте и регионах обновляют тротуары, мостят брусчаткой площади и разделительные островки на проезжей части. Зачастую для мощения выбирается брусчатка контрастных цветов. Среди популярных — красная, белая, серая и чёрная. Один из распространённых рисунков мощения — черно-белая кладка. Нередко цвета кладут в шахматном порядке.

При ходьбе у пешеходов может возникнуть иллюзия, что такая кладка движется. Как это часто бывает, решение столичных строителей быстро переняли регионы, и теперь такую брусчатку можно встретить в большинстве городов.





«Газета.uz» обратилась к специалисту по городскому планированию Бобуру Сираджеву и старшему преподавателю кафедры психологии Национального университета Узбекистана Елене Бондарёвой, чтобы узнать, влияет ли такое визуальное воздействие на человека. (При просмотре фотографий ниже можно прокручивать экран вверх и вниз, чтобы представить, как брусчатка выглядит при движении.)





Бобур Сираджев объясняет, что «шахматное» мощение под определённым углом создаёт «слепящие узоры», или glaring pattern. На фотографиях можно отчётливо увидеть, что такое мощение рябит. Чем дальше фокус смотрящего, тем сильнее расплываются линии и растёт дискомфорт для глаз.

«Если такой же узор посыпать сверху песком, то он будет уже менее раздражителен за счёт меньшего контраста между брусками», — отмечает специалист по городскому планированию. Однако такое решение не может быть выходом, поскольку песок развеивается ветром и наносит урон здоровью людей.

Glaring pattern — это узоры, которые состоят из повторяющихся мелких и контрастных элементов. С их помощью проверяется степень зрительной чувствительности человека к визуальным нагрузкам (visual stress) и светочувствительной эпилепсии.

Фото: freepik.com



Чаще всего «слепящие узоры» встречаются людям в картинках с оптической иллюзией, когда создаётся эффект движущихся или объёмных объектов.

Елена Бондарева рассказала, что явление называется «стереоэффектом». Из-за монотонного повторения узоров на пешеходной дорожке под определённым углом возникает иллюзия объёмности этого рисунка.





«Если мы будем смотреть на стереоизображение или сидеть на лавочке и глядеть на брусчатку, негативных последствий это не вызовет, — отметила специалист, — Стереоизображения способны снять усталость с глаз, улучшить аккомодацию и поддержать бинокулярное зрение (способность одновременно чётко видеть изображение предмета обоими глазами — ред.). При просмотре на отдалённые бруски со „слепящим узором“ направление взгляда обоих глаз становится параллельным друг другу. В таком положении наше зрение отдыхает».





Однако при ходьбе стереоэффект от брусчатки оказывает негативное влияние. Когда человек смотрит на окружающий его рисунок, возникает когнитивный диссонанс — пешеход видит брусчатку, которая «расслаивается в пространстве», однако при этом мозг понимает, что это иллюзия.

«Мозг не может „переварить“ эти расхождения. При этом возникает головокружение, ведь зрительные и мышечные ощущения отличаются, — говорит Елена Бондарева, — Я, прогуливаясь по городу, многократно испытывала этот эффект на себе. У некоторых возникающая от брусчатки иллюзия способна вызвать дискомфорт и тревогу».





«Когда вы бегаете взглядом по движущимся картинкам, создаётся впечатление, что узоры на них движутся, но если сфокусироваться на конкретной точке, то изображение замирает. С брусчаткой то же самое — при движении, в зависимости от того, насколько далеко перед собой вы смотрите на брусчатку, у вас будет проявляться этот эффект сильнее или слабее», — сказал Бобур Сираджев.





Елена Бондарева отмечает, что периферическое зрение человека более чувствительно. За него отвечают палочки, которые позволяют хорошо ориентироваться в пространстве и при слабом освещении. «Слепящие узоры» для бокового зрения могут вызвать больший эффект.

«Для наглядности попробуйте максимально увеличить картинку со „слепящим узором“ и двигайте её вверх-вниз. Примерно то же самое периферийным зрением наблюдает человек, идущий по такой брусчатке. Длительные прогулки по таким дорожкам могут стать причиной головных болей и лёгкого укачивания», — сказал Бобур Сираджев.





Чем больше пространство, вымощенное «шахматным» рисунком, тем больше усиливается стереоэффект, добавил специалист. На узких тротуарах влияние может быть не столь сильным.

При этом мощение лучше асфальта или бетона, подчеркнул Бобур Сирджаев. Брусчатку кладут на основание из грунта, песка и щебня, а между плитками есть небольшое пространство. При грамотной укладке это позволяет ей не задерживать влагу, а пропускать в грунт, что существенно снижает нагрузку на ливневую систему.

Один из вариантов рисунка на тротуаре в Ташкенте.

«Можно отметить тот факт, что подобную брусчатку укладывали возле ТЦ Megaplanet и частично возле ЖК Kazakhstan. Уже около пяти лет она находится в хорошем состоянии и не крошится, в отличии от бетонных тротуаров и велодорожек, которые не смогли выстоять и год. Однако узор никак не влияет на качество брусчатки — можно мостить тротуары и площади другим рисунком и цветами», — говорит Бобур.

Недавно обновлённое покрытие (пешеходы этой дорожкой не пользуются) вокруг сквера Амира Темура.

Бобур Сираджев предполагает, что в самом начале такого благоустройства тротуаров один из них вымостили шахматным узором. Результат всем понравился, и после этого дизайн стали копировать, несмотря на то, что рисунок с брусчаткой контрастных цветов считается наиболее раздражительным для человеческих глаз.

Мощение перед реконструированной недавно Республиканской детской библиотекой не раздражает глаз, в отличие от тротуара рядом.

«Как это можно исправить? Достаточно переложить бруски, сделав шахматный узор крупнее, с чередованием не по одному камню каждого цвета, а например, по 2−3 чёрных бруска и следом 2−3 белых, — предлагает Бобур Сираджев, — Можно и вовсе оставить шахматный узор по краям, но в середине разложить бруски другим рисунком. Из этих же брусков, дав волю воображению, можно собрать узоры интереснее без применения „шахматной доски“. Главное — визуально сломать получившиеся чёрно-белые прямые линии. Несмотря на то, что такой узор применяют повсеместно, лично я никаких плюсов в нём не вижу».

Брусчатка нейтрального цвета в Ташкенте.

По словам Елены Бондарёвой, наилучший вариант для брусчатки — однотонные бруски нейтральных оттенков. Так зрение и мозг человека не будут напрягаться. Кроме того, это уменьшает визуальный шум в городе и делает его более приятным.

Если применяется несколько цветов, класть брусчатку следует так, чтобы избегать повторяющихся узоров, тогда и стереоэффект не будет проявляться, отметила специалист.

Нейтральная брусчатка в Страсбурге, Франция.

Цветная, но спокойная брусчатка в Дохе, Катар.

Мощение нейтрального цвета на улице Тараса Шевченко в Ташкенте.