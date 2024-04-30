Центральный банк и Налоговый комитет могут начать обмениваться данными о подозрительных p2p-переводах (переводах с карты на карту). Об этом говорится в проекте указа президента о мерах по борьбе с теневой экономикой, с которым ознакомилась «Газета.uz».

Согласно документу, для «упорядочивания» платежей с карты на карту физических лиц за товары и услуги Центробанку и Налоговому комитету предлагается в течение двух месяцев подписать меморандум о взаимном обмене информацией о таких транзакциях, если они превысят определённый лимит.

Для физлиц предел могут установить в размере 100 млн сумов в год, а для предпринимателей — 500 млн сумов в год.

Систему, интегрированную со взаимными базами данных через защищённые каналы, планируется создать до 10 июля. Она должна будет обрабатывать информацию и выявлять риски.

Попытки «упорядочить» p2p-переводы

Налоговый комитет в апреле 2020 года предложил проект постановления, согласно которому банки должны сообщать налоговым органам об обороте поступивших денег на всех картах физлиц при превышении суммы в 30 млн сумов в месяц, а также при количестве p2p-транзакций более 10.

После недовольства общественности проект не был принят. Торгово-промышленная палата и комитет Сената тогда заявляли, что в Налоговом кодексе нет требования, чтобы банки информировали НК об обороте денег на картах физлиц. В ТПП также отмечали важность соблюдения закона о банковской тайне.

В Uzcard заявляли, что предложение комитета об информировании по картам физлиц будет способствовать появлению новых схем обналичивания, росту оборота наличных и уходу бизнеса в теневой сектор.

С 1 мая 2023 года платёжные организации обязали составлять электронные счета-фактуры за переводы между физлицами. В Минюсте заявили, что при экспертизе проекта указа президента этого пункта не было.

Центробанк выступил против составления электронных счёт-фактур за переводы между физлицами, то есть передачи этих данных налоговым органам. Эксперты отмечали, что норма противоречит закону о банковской тайне и Конституции. Позже эту норму отменили другим указом президента.