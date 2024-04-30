Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам совместно с иностранными партнёрами разработать проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов стоимостью 500 млн долларов с учётом спроса на них на мировом рынке, сообщила пресс-служба главы государства.

Совещание по обсуждению задач в сфере геологии и горно-металлургической промышленности прошло под председательством президента 29 апреля.

На нем глава государства отметил важность расширения освоения существующих и разведки новых месторождений критически важного сырья — лития, графита, индия, ванадия, рения.

На совещании также были рассмотрены планы по организации выпуска продукции в ранее не существовавшей в Узбекистане порошковой металлургии на 300 млн долларов и в сфере оборудования и комплектующих на 100 млн долларов в год.

«Недавно было достигнуто соглашение о критически важном сырье с Европейским союзом, что открывает широкий доступ на этот большой рынок», — отмечалось на совещании.

Напомним, в начале апреля Узбекистан и Евросоюз подписали меморандум о взаимопонимании по развитию устойчивых цепочек создания стоимости в области критически важного сырья. Как ожидается, это поможет Узбекистану в развитии добывающей промышленности, а для ЕС обеспечит доступ к таким ископаемым, как медь и молибден.